Pictures: महिला के मजबूत बाल देख दंग रह जाएंगे आप, चोटी पर टांग लेती है शरीर का भार Woman with Strong Hair: लड़कियों की खूबसूरती का एक पैमाना उनके सुंदर और मजबूत बाल (Strong and Long Hair Tips) माने जाते हैं. अब मजबूत का मतलब आप ये कतई नहीं समझते होंगे कि बाल 50-60 किलोग्राम (Woman can hang herself by hair) का वज़न उठा लेंगे. वैसे एक ब्रिटिश महिला (British Woman) के बाल इतने ही मजबूत हैं कि वो अपने बालों के बल पर खुद को टांग (Hair Beauty Tips) सकती है. उसके बाद लड़की का पूरा वज़न उठाने में सक्षम हैं. क्लोई वॉल्श (Chloe Walsh) नाम की इस महिला के बालों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो सर्कस में अपने बालों के सहारे टंगकर ही स्टंट परफॉर्म करती है. उसकी तस्वीरें देखकर आप भी एक बार सोचेंगे कि ये कोई ट्रिक है लेकिन वाकई ये असलियत ही है.













क्लोई वॉल्श (Chloe Walsh) लिवरपूल की रहने वाली हैं और पिछले 7 सालों से सर्कस में काम कर रही हैं. वे बालों से खुद को टांगने की इस प्रैक्टिस को अपना जुनून बना चुकी हैं. Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साल 2014 से सर्कस में हेयर हैंगर का काम करना शुरू किया था.

प्रोफेशनल हेयर हैंगर होना पारंपरिक पेशों से बिल्कुल अलग है. इसमें कलाकार को अपने बालों के सहारे झूलना होता है और कुछ स्टंट परफॉर्म करने होते हैं, जो लोगों का मनोरंजन करते हैं.

31 साल की क्लोई वॉल्श (Chloe Walsh) बालों में हूप्स लगाकर खुद को लटकाती हैं और हवा में ग्रेसफुली झूल जाती हैं. वे बताती हैं कि उन्होंने छोटी उम्र में ही डांस की ट्रेनिंग ली थी और ट्रैवेलिंग के दौरान उन्हें सर्कस में काम करने का मौका मिला.

वे बताती हैं कि वे हमेशा से डांसर और परफॉर्मर बनना चाहती थीं. बचपन से ही वे इसके लिए काफी मेहनत भी करती थीं. उन्होंने यूनिवर्सिटी से परफॉर्मिंग आर्ट में डिग्री भी ली थी और कभी भी वे सर्कस में काम नहीं करना चाहती थीं.

उन्हें साल 2014 में जब पहली बार सर्कस में काम किया तो उन्हें ये लाइफस्टाइल और ट्रैवेलिंग बहुत पसंद आई. उन्होंने हेयर हैंग और एरियल एक्ट्स को सीखा और अब वे चाहती हैं कि उनके बच्चे भी ये कला सीखें. कई लोग उनसे ये भी पूछते हैं कि उनके बाल टूटते नहीं हैं? इसके जवाब में क्लोई कहती हैं कि उनके बाल काफी मजबूत हैं.

हेयर हैंग की कला में उनका सारा वज़न उनके बालों पर होता है. इसमें बालों को जिस तरह बांधा जाता है वो इस कला का सीक्रेट है. उन्हें पूरी दुनिया में ट्रैवेल करना होता है. इसकी वजह से कई बार वे परिवार के कुछ अहम पलों को कुर्बान कर देती हैं लेकिन उनका कहना है कि अपने काम से उन्हें बहुत प्यार है. (All Photos Credit- Instagram/chloejwalsh8)