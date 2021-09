News18 Hindi | September 10, 2021, 07:19 IST 4 साल से महिला ने नहीं कराई है वैक्सिंग, शरीर पर मोटे-मोटे बाल और दाढ़ी देख लोग कह बैठते हैं 'मर्द' यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) एसेक्स (Essex) की रहने वाली बेथेनी (Bethany Burgoyne) ने पिछले 4 सालों से अपने शरीर पर वैक्सिंग (Woman not done waxing for years) नहीं कराई है, न ही वो किसी और हेयर रिमूवल टेक्निक (Hair Removal Technique) का सहारा लेती हैं. वे अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीना सीख चुकी हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं. हालांकि उन्हें उनके लुक्स को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है.

पेशे से पत्रकार और कलाकार बेथेनी का अपना क्रिएटिव काम भी है. 30 साल की बेथेनी ने साल 2018 में तय कर लिया था कि वे अपने शरीर के बालों को हटाने के लिए किसी तरह की हेयर रिमूवल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगी. पिछले 4 सालों में उन्होंने कभी वैक्सिंग नहीं कराई, न ही लेज़र या कोई और ट्रीटमेंट लिया है.

जब बेथेनी 27 साल की थीं, तब उन्होंने ये फैसला लिया था और अब वे 30 साल की हो चुकी हैं. बेथेनी का कहना है कि उनके शरीर के बालों को देखकर कई बार लोग उन्होंने चिढ़ाने के लिए मर्द की तरह दिखने वाली औरत तक कह देते हैं. उनके आस पास से गुजरने वाले अजनबी भी उन्हें अजीब से नज़रों से देखने लगते हैं.

बेथेनी चूंकि वैक्सिंग पूरी तरह छोड़ चुकी हैं, ऐसे में उनके चेहरे पर उगे हुए बाल दाढ़ी की तरह दिखते हैं, जबकि पैरों और आर्मपिट के बालों को उन्होंने वैक्स कराना पहले ही छोड़ दिया था. लोगों को जो सबसे अजीब चीज़ लगती है, वो बेथेनी की दाढ़ी है, जो 3 सेंटीमीटर तक लंबी और काफी मोटी हो चुकी है.

दरअसल बेथेनी के शरीर पर उगे हुए अप्रत्याशित बाल उन्हें हुई पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से हैं. आमतौर पर PCOD नाम से मशहूर इस बीमारी में शरीर के हॉर्मोन असंतुलित हो जाते हैं और इस तरह के प्रभाव छोड़ने लगते हैं. दुनिया में हर 10वीं महिला को ये बीमारी होती है.

इसी बीमारी के चलते बेथेनी के बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें बार-बार इन्हें हटवाने की ज़रूरत पड़ती थी. आखिरकार उन्होंने हेयर रिमूवल को अपने रूटीन से हटा ही दिया और वे अपने प्राकृतिक सौंदर्य को अपने जीवन का हिस्सा मानकर चलने लगीं.

@bxsassy नाम के अपने Instagram Account पर उन्होंने अपनी पूरी कहानी साझा की और उन औरतों को भी प्रोत्साहित किया, जो इस समस्या से जूझ रही हैं. The Sassy Show नाम से वो अपनी बॉडी पॉज़िटिव और सेक्स पॉज़िटिव वर्कशॉप भी चलाती हैं और लोगों को अपने अंदर की सुंदरता समझने में मदद करती हैं. (All Photos Credit- Instagram/@bxsassy )