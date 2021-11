News18 हिंदी | November 11, 2021, 12:31 IST Pictures: कलर प्लेट जैसा लगता है अनोखा घर, किचन से लेकर टॉयलेट तक में बिखरे हैं रंग ही रंग Colorful House Pictures: कुछ लोगों को अपने घर में सफेद और क्रीम जैसे क्लासी कलर्स (Best Colors For House Painting) पसंद होते हैं, तो कुछ लोगों को घर ब्राइट कलर्स (Bight Colors For House) से सजाना अच्छा लगता है. इंग्लैंड (England) के वेस्ट लंकाशायर (West Lancashire) में रहने वाली नताशा मैकब्रिन (Natasha McBrinn) भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्हें घर को वाइब्रेंट कलर्स (Woman decorated house with bright colors) से सजाना अच्छा लगता है. हाल ही में उन्होंने अपने घर के मेकओवर की तस्वीरें डालीं, तो लोग हर कोने में बिखरे रंग देखकर हैरान रह गए.

30 साल की नताशा मैकब्रिन ऑर्म्सकिर्क में रहती हैं. उन्होंने सीमित बजट में अपने घर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि आपको देखकर एक बार लगेगा कि आप किसी रंगों की दुनिया में चले आए हैं.

खुद को रंगों से प्यार करने वाला बताते हुए नताशा कहती हैं कि उन्हें चटक रखों और बोल्ड पैटर्न्स से प्यार है. यही वजह है कि उन्होंने अपने किराये के घर को बिल्कुल अलग तरीके से सजा दिया. उन्हें रंगों को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करना बेहद पसंद है.

नताशा ने जब ये तस्वीरें अपने Instagram अकाउंट @prettypocketprojects पर डाली, तो लोग इस मेकओवर को देखकर दंग रह गए. कुछ लोगों ने इसकी दिल खोलकर तारीफ की तो कुछ लोगों को ये डिज़ाइन और तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक नताशा को कुछ लोगों से बहुत खराब रिएक्शंस भी मिले. ज्यादातर लोगों ने कहा कि घर में इतने चटक रंग देखकर उनके सिर में दर्द होने लगा. नताशा कहती हैं कि उन्हें माइग्रेन की शिकायत है लेकिन घर की वजह से बिल्कुल नहीं.

हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें उसका ये आइडिया काफी पसंद आया. उन्होंने कहा कि वे नताशा से प्रेरणा लेकर अपने घरों में और भी खूबसूरत रंग इस्तेमाल कर रहे हैं. घर में किचन से लेकर टॉयलेट तक में ब्राइट कलर्स मिल जाएंगे. घर की ज्यादातर चीज़ें सेकेंड हैंड हैं, जिन्हें नताशा ने बदलकर रख दिया है.

घर भर में वाइब्रेंट ड्रिप इफेक्ट दिखाई देता है. उन्होंने अपना घर खुद ही पेंट किया है और अपने मूड के हिसाब से रंगों का इस्तेमाल किया है. बच्चों के कमरे पर उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और वहां के लिए हर चीज़ नई खरीदी.

उन्होंने डेकोरेशन की चीज़ें खुद ही पेंट कर डाली हैं, जबकि दीवारों के लिए सस्ते वॉलपेपर्स का चुनाव किया. सिर्फ ध्यान इस बात का रखा गया कि ये आंखों को चकित कर देने वाले हों. (Credit- Instagram/@prettypocketprojects)