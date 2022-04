News18 हिंदी | April 19, 2022, 11:19 IST 10 मई को लॉन्च होगी Mercedes-Benz C-Class, मात्र 50,000 रुपये में कराएं बुकिंग Written by Shriram Sharma













लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) भारतीय बाजार में अपनी नई कार 2022 C-Class (2022 सी-क्लास) को लॉन्च करने जा रही है. All new Mercedes Benz C Class लग्जरी कार को 10 मई को लॉन्च किया जाएगा. इसकी बुकिंग शुरू हो गई है. आप इस कार को महज 50,000 रुपये में बुक करा सकते हैं.

2022 Mercedes Benz C-Class के लिए स्पेशल बुकिंग विंडो शुरू की गई है. इस विंडो में अभी सिर्फ मर्सिडीज-बेंज के मौजूदा ग्राहक 30 अप्रैल तक कार की बुकिंग करा सकते हैं. इसके बाद संभावित खरीदारों के लिए बुकिंग 1 मई से शुरू होगी. यह मॉडल मर्सिडीज के 'रिटेल ऑफ द फ्यूचर' प्रोग्राम के तहत और साथ ही ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा.

2022 Mercedes Benz C Class कार को पहले से अधिक लग्जरी बनाया गया है. एडवांस फीचर्स के चलते यह कार कंपनी के टॉप मॉडल Mercedes Benz E-Class (ई-क्लास) और टॉप ऑफ द लाइन Mercedes Benz S-Class के करीब पहुंच गई है.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ मार्टिन श्वेंक का कहना है कि C Class हमारे पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है. यह हमारी लक्जरी सेडान को और मजबूती देगी. उन्होंने बताया कि All new Mercedes Benz C Class कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में नई एस-क्लास के आसपास है.

नई Mercedes Benz E-Class को तीन वैरिएंट में पेश किया जाएगा. इस गाड़ी को C200, C220d और C300d में लॉन्च किया जाएगा. यह सी-क्लास की 5वीं जनरेशन होगी. इस गाड़ी में आपको कई एडवांस फीचर्स और कम्फर्ट हाइलाइट्स मिलेंगी.

नई ई-क्लास के फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ी होरिजोंटल ओरिएंटेड डिस्प्ले स्क्रीन और एकदम नया डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा. इसका एक्सटीरियर पहले से ज्यादा बड़ा होगा. इस लग्जरी कार में वेंटीलेशन सीट लगाई गई हैं. आउट साइड लुक की बात करें तो इसमें स्लीक हेड लाइट यूनिट और एक नया अलॉय डिज़ाइन मिलेगा.

Mercedes Benz E-Class 2022 के इंजन की बात करें तो इसके बेस वैरिएंट C200 में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया गया है. यह इंजन 197 hp पावर जनरेट करता है. इसका मिडसाइज वैरिएंट C300d में 2.0-लीटर डीजल इंजन लगाया जा सकता है. यह इंजन 245 hp मैक्सिमम पावर जनरेट करता है.

2022 Mercedes Benz C Class का टॉप वैरिंट है C220d. इस वैरिएंट में भी 2.0-लीटर इंजन हो सकता है. लेकिन, इसकी पावर जनरेट करने की क्षमता भी अन्य वैरिएंट से अलग होगी. कंपनी ने अभी अपनी इस गाड़ी के कीमतों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है.