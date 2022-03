News18 हिंदी | March 29, 2022, 16:16 IST महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ली NFT में एंट्री, Thar के लिए जारी किए 4 नॉन फंजिबल टोकन Written by Shriram Sharma













Mahindra Thar NFT News: नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी का बाजार लगातार बढ़ रहा है. तमाम कंपनियां एनएफटी के मार्केट में एंट्री कर रही हैं. ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एनएफटी लॉन्च किया है. कंपनी ने अपनी तेजी से पॉपुलर होती एसयूवी थार के लिए 4 एनएफटी जारी किए हैं. एनएफटी टेक महिंद्रा के सहयोग से जारी किए गए हैं.

ऑटो सेक्टर में एनएफटी लॉन्च करने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली भारतीय कंपनी बन गई है. हालांकि, इससे पहले एमजी मोटर्स ने भी अपना टोकन जारी किया था. (Image- mahindra.com)

Mahindra Thar एनएफटी को 29 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश किया गया है. ऑनलाइन एनएफटी मार्केटप्लेस 'महिंद्रा गैलरी' पर नीलामी शुरू हो गई है. महिंद्रा ने थार की चार एनएफटी को अलग-अलग नाम दिए हैं. इनमें स्टेंडिंग टॉल (Standing Tall) की कलेक्शन कीमत सबसे अधिक 3 लाख रुपये रखा गया है. बॉर्न ऑफ द अर्थ (Born Of The Earth), टेकिंग फ्लाइट (Taking Flight) और एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल (Explore The Impossible) की कलेक्शन कीमत एक-एक लाख रुपये है. (Image- mahindra.com)

एनएफटी के बारे में घोषणा करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लिखा है- जैसे ही Mahindra Thar लोगों की आइकॉन बनी, यह नाम अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का पर्याय बन गया है. ऑल-न्यू थार सबसे कठिन इलाकों, मचलती नदियों, सांस रोक देने वाली ढलानों और मौत को मात देने वाले टीलों पर ले जाता है जहां मिथक और वास्तविकता धुंधली होने लगती है. क्योंकि, थार के असंभव कारनामों की कहानियां दुनिया भर में फैल रही हैं. इसके बारे में कहा जाता है- क्या यह एक कार है, क्या यह एक जानवर है, क्या यह एक सुपर हीरो है? लेकिन एक बात निश्चित है ऑल-न्यू महिंद्रा थार बाकी सभी से ऊपर है. (Image- mahindra.com)

अगर आप महिंद्रा थार की एनएफटी खरीदना चाहते हैं तो आपको महिंद्रा गैलरी (mahindragallery.middlemist.com) में एक क्रिप्टो वॉलेट (NFT Wallet) बनाना होगा. यहां आपको अपना केवाईसी कराना होगा. केवाईसी के बाद हर ग्राहक की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी जो बोली लगाने वाले को पहचानेगी. (Image- mahindra.com)

अब आप बोली लगा सकते हैं और भारतीय मुद्रा में एनएफटी की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं. ब्लॉकचैन पर दर्ज एनएफटी के मालिक के रूप में, खरीदार को एनएफटी की खरीद और बिक्री का अधिकार होगा. आप किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट पर अपनी एनएफटीवॉलेट आईडी का इस्तेमाल करके एनएफटी को बेच सकते हैं. (Image- mahindra.com)

सबसे अधिक बोली लगाने वाले को महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से एक ई-मेल भेजा जाएगा और बोली के भुगतान के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा. अगर आप 48 घंटे के भीतर दावा पेश नहीं करते हैं तो दूसरे सबसे अधिक बोली लगाने वाले को एनएफटी खरीदने का मौका दिया जाएगा. (Image- mahindra.com)

कंपनी का कहना है कि एनएफटी से होने वाली आमदनी को गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट 'नन्हीं कली' पर खर्च किया जाएगा. नीलामी के विजेताओं को महिंद्रा एडवेंचर ऑफ-रोड ड्राइवर ट्रेनिंग अकादमी, महाराष्ट्र या नए महिंद्रा एसयूवी प्रोविंग ट्रैक, में आमंत्रित किया जाएगा. (Image- mahindra.com)

अब बात NFT की. एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन है एक तरह से क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन जैसा ही क्रिप्टो टोकन है. यह एक तरह का यूनिक डिजिटल एसेट होता है जो वैल्यू जनरेट करता है. एनएफटी डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स या किसी कलेक्शन में मिल सकता है. (Image- mahindra.com)