News18 हिंदी | December 01, 2021, 10:07 IST बिहार: काश, हर थाना हो ऐसा! यहां है May I Help You डेस्क, दीवारों पर लिखे हैं- आपके अधिकार, कैसे मिलेगी मदद मुंगेर. जिला अंतर्गत जमालपुर-मुंगेर मुख्य पथ पर स्थित जमालपुर थानाा को नयी पहचान मिली है. इसके साथ ही जिला के सबसे खूबसूरत थाना होने के साथ साथ बेहतर सुविधापूर्ण थाना होने का भी तमगा मिला है. आने वाले आगंतुकों के लिये विशेष व्यवस्था के साथ-साथ थाना को जानकारी से पूर्ण स्लोगनों के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियों को दीवारों पर लिखा गया है. इससे थाना भवन व पूरा परिसर बेहद ही सुंदर व आकर्षक दिख रहा है. (फोटो व रिपोर्ट - अरुण कुमार शर्मा)













दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थानों को और भी अधिक सुंदर व सबल बनाने के साथ-साथ आने वालों के लिये सुविधानक बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है. थानों के लिये आवंटित आत्मनिर्भर फंड के जरिये थानों को कई तरह के कार्य करने की आजादी मिली है. जिसका परिणाम यह हुआ कि कल तक जो थाना उपयोग आने वाले सामग्रियों की उपलब्धता के लिए भी जद्दोजहद करता था, आज उस फंड में वृद्धि के बाद थाना भवनों की काया ही पलट गई है.

इस कड़ी में मुंगेर जिला का जमालपुर थाना आज आदर्श थाना होने के साथ-साथ काफी खूबसूरत और सुविधाओं से भरे थानों की लिस्ट में एक नंबर पर आ गया है. थाना में हुए विशेष कार्यों को देखने पहुंचे एसपी जेजे रेड्डी ने बताया कि थाना को आत्मनिर्भर फंड के जरिये मुख्यालय के आदेश के बाद जिले के सभी थानों को अपने मे बदलाव लाने के निर्देश दिए गए. इसके बाद जमालपुर थाना के एसएचओ रंजन कुमार के द्वारा पहल करते हुए पूरे थाना का ही क्याकल्प कर दिया गया.

इस कायाकल्प में पूरे थाने को कई ज्ञानवर्धक स्लोगन जिसमे शराबबंदी, दहेज प्रथा, और कोविड से बचाव के स्लोगन शामिल किए गए हैं. साथ ही थाना आने वाला आगंतुको के लिये गेस्ट रूम, May I Help You डेस्क, पानी, सेनेटाइजर के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा काफी ही अच्छा व्यवहार किया जाना शामिल है. फंड का सदुपयोग करने तथा काम समय में थाना भवन के कायाकल्प करने को ले थाना प्रभारी रंजन कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा.

थानों में आत्मनिर्भर फंड के दायरे में बढ़ोतरी नहीं रहने के कारण नया भवन होने के बाद भी सुविधा विहीन था. थानों की सजावट तो दूर किसी भी काम को ले आने वाले लोगों के लिये सुविधाएं नदारद थीं. न बैठने के व्यवस्था, न शुद्ध पानी की व्यवस्था और न ही थाना कर्मियों के द्वारा सही बर्ताव ही मिलता था. जिस कारण लोग किस कार्य को ले थाना आना ही नहीं चाहते थे. अब थाना में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है.

पहले लोगों को कई तरह के ट्रैफिक रूल के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिये किसी से पूछना पड़ता था. या थाना में आपके क्या अधिकार हैं ये तक नहीं पता था. पर अब जमालपुर थाना भवन परिसर की दीवारों को कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा कई स्लोगनों को अंकित कर बड़े ही खूबसूरत ढंग से लाइटिंग के साथ सजाया गया है.

स्थानीय अमर नाथ अग्रवाल ने बताते हैं कि पहले जमालपुर थाना परिसर के साथ ही थाना आने वाले रास्ते में गंदगी का अंबार लगा रहता था. पीने के पानी की तो दूर बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी पर अब जमालपुर थाना को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बना दिया गया है.

जाहिर है मुंगेर जिला पुलिस का यह काम यह काफी सराहनीय कदम है. जमालपुर जैसा हर थाना को बनने की दरकरार है. स्थानीय निवासी राजीव नयन ने बताया कि अन्य थानों को भी इसी तरह का बानने की आवश्यकता है ताकि लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सके.