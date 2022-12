News18 हिंदी | Last Updated:December 19, 2022, 16:06 IST PHOTOS: दुनियाभर में अवतार की धूम, जानिए कितनी है मुख्य किरदारों 'जेक सुली' और 'नेयतिरी' की नेटवर्थ Avatar: The Way of Water- यह फिल्‍म बॉक्‍स ऑफिस पर धूम मचा रही है. तीन ही दिन में यह फिल्‍म 3600 करोड़ रुपये कमा चुकी है. 1900 करोड़ की लागत से बनी अवतार 2 में कई जाने-माने कलाकारों ने काम किया है. Edited by Jai Thakur

अवतार : द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water) में विन डीजल, केट विंसलेट सहित कई मशहूर कलाकारों ने काम किया है. अगर कमाई की बात करें तो विन डीजल और केट अवतार 2 के बाकी कलाकारों पर भारी पड़ते हैं. विन डीजल की नेटवर्थ (Vin Diesel Networth) तो अवतार 2 के दूसरे कलाकार सैम वर्थिंगटन से करीब 7 गुना ज्‍यादा है.

विन डीजल (Vin Diesel): विन डीजल सूची में शीर्ष स्थान पर हैं. अवतार 2 में विन ने एक महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है. 22.5 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में से विन डीजल एक हैं.

केट विंसलेट (Kate Winslet): जेम्स कैमरून की 1997 की ब्‍लॉक बस्‍टर टाइटैनिक में भी केट विंसलेट ने मुख्य भूमिका निभाई थी. विंसलेट की कुल संपत्ति लगभग $6.5 करोड़ आंकी गई है.

सिगोर्नी वीवर (Sigourney Weaver): अवतार 2 में जेक और नेतिरी की गोद ली हुई बेटी किरी की भूमिका निभाने वाली सिगोरनी वीवर की कुल संपत्ति 6 करोड़ डॉलर है.

जोई सल्‍डाना (Zoe Saldana): जोई सल्‍डाना ने टीन ड्रामा सेंटर स्टेज के साथ अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की. सल्‍डाना की नेटवर्थ $3.5 करोड़ है. उन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दो फिल्मों अवतार और एवेंजर्स: एंडगेम में अभिनय किया है.

सैम वर्थिंगटन (Sam Worthington): इस ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता ने टर्मिनेटर साल्वेशन, क्लैश ऑफ़ द टाइटन्स और अवतार में अपने अभिनय से अलग ही पहचान बनाई है. वर्थिंगटन की कुल अनुमानित नेटवर्थ 3 करोड़ डॉलर है.