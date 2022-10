News18 हिंदी | Last Updated:October 14, 2022, 14:55 IST Photos: दिवाली का जश्‍न विदेश में मनाने का है प्‍लान तो इन 5 क्रेडिट कार्ड का करें इस्‍तेमाल, बैंक वसूलेंगे कम चार्ज विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कार्ड कंपनियां फॉरेक्स मार्कअप फी वसूलते हैं. यह फी आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5 फीसदी तक हो सकता है. हालांकि कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हैं जो कम फॉरेक्स मार्कअप फी वसूलते हैं. Written by vinoy jha











अगर आप दिवाली की छुट्टियों के दौरान अपने दोस्तों या परिवार के साथ का प्लान बना रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट सबसे सुविधाजनक होते हैं. हालांकि, अधिकांश क्रेडिट कार्ड फॉरेन करेंसी में पेमेंट के लिए ज्यादा फॉरेक्स मार्कअप फी लेते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5 फीसदी तक हो सकता है. हालांकि कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां यूजर्स से कम फॉरेक्स मार्कअप फी वसूलते हैं. पैसाबाजार ने उन 5 क्रेडिट कार्डों की पहचान की है जो कम फॉरेक्स मार्कअप फी वसूलते हैं और आपके अंतरराष्ट्रीय यात्रा खर्चों को बचाने में आपकी मदद करते हैं. (फाइल फोटो)

यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड (YES FIRST Exclusive Credit Card) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 1.75 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. कार्डधारकों को कॉम्प्लिमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप के तहत 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और प्राइमरी और एड-ऑन कार्डहोल्डर्स के लिए प्रति तिमाही 3 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं. इस कार्ड की एनुअल फी 999 रुपये है. (फोटो साभार- YES Bank)

इंडसइंड बैंक लीजेंड क्रेडिट कार्ड (Indusind Bank Legend Credit Card) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 1.8 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. कार्डधारकों को वेलकम बेनिफिट के रूप में देशभर में ओबेरॉय होटल (Oberoi Hotel) में कॉम्प्लिमेंट्री स्टे का मौका मिलता है. इसके अलावा कई ब्रांड के डिस्काउंट वाउचर मिलते हैं. इस कार्ड के जरिए एक साल के भीतर 6 लाख या उससे अधिक रुपये खर्च करने पर 4,000 बोनस रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते हैं. इस कार्ड की वन टाइम जॉइनिंग फी 9,999 रुपये है. हालांकि कार्ड की एनुअल फी जीरो है. (फोटो साभार- indusind.com)

एसबीआई एलिट क्रेडिट कार्ड (SBI Elite Credit Card) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 1.99 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. इस कार्ड के जरिए आप साल में 6 बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं. कार्डधारकों को कॉम्प्लिमेंटरी ट्राइडेंट प्रिविलेज मेंबरशिप और क्लब विस्तारा मेंबरशिप मिलती है. इस कार्ड की एनुअल फी 4,999 रुपये है. (फोटो साभार- sbicard.com)

आईडीएफसी फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड (IDFC First Select Credit Card ) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 1.99 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. इस कार्ड के जरिए आप साल में 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और 4 बार रेलवे लाउंज एक्सेस कर सकते हैं. इस कार्ड की एनुअल फी जीरो है. (फोटो साभार- IDFC First Bank)

एचडीएफसी डाइनर्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड (HDFC Diners Club Black Credit Card) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 2 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. इस कार्ड के यूजर्स को भारत और दुनिया भर में अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है. इस कार्ड की एनुअल फी 10 हजार रुपये है. (फोटो साभार- HDFC Bank)