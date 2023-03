News18 हिंदी | Last Updated:March 15, 2023, 12:52 IST मशहूर कंपनियों के लोगो में छिपे होते हैं बड़े 'सीक्रेट'! जानिए इनका मतलब, क्यों होते हैं सबसे अलग? किसी भी कंपनी की पहचान उनके Logo से की जाती है. इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, गाड़ी हो या फिर कुछ और हम उस पर बने लोगो से ही उसकी कंपनी पहचान लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इन कंपनियों के Logo में एक खास मैसे ज होते हैं. तो चलिए जानते हैं इनका मतलब.... Written by Anita









Amazon के Logo को तो सभी ने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा इस पर एक ऐरो बना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐरो क्यों बना होता है? Amazon के लोगो पर आप देखेंगे कि ऐरो की शुरुआत A से होकर Z पर खत्म हो रही है. A से Z तक ये ऐरो दर्शता है कि Amazon पर A से Z तक हर तरह का सामान मिलता है.

ऐसे ही LG के लोगो का बैकग्राउंड लाल कलर में है और LG सफेद कलर से लिखा है. वहीं, LG के बीच में एक सफेद डॉट भी है. इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि LG जिस तरह से लिखा है, उससे एक हंसते हुए चेहरे की आकृति बनती है. हंसता हुआ चेहरा दर्शता है कि कंपनी का उसके ग्राहकों के साथ अच्छा और मित्रता का व्यवहार है.

जूते, कपड़े का प्रमुख ब्रांड Adidas के प्रोडक्टस हम सबने यूज किए होंगे. लेकिन इसके लोगो पर कुछ ध्यान नहीं गया होगा. Adidas के लोगो में तीन पट्टी बनी होता है. लोगो की तीन पट्टी एक पहाड़ को दर्शाती हैं, जो उन चुनौतियों और लक्ष्यों की ओर इशारा करता है, जिन्हें लोगों को दूर करने की आवश्यकता होती है.

इसी तरह Dell का Logo है बेहद खास. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाएंगे कि लोगो में E तिरछा बना हुआ है. ये बस डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया है. कंपनी के विकास के शुरुआती दिनों के दौरान, संस्थापक ने कहा था turn the world on its ear. E इसी अप्रोच को दर्शाता है.