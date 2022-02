News18 हिंदी | February 24, 2022, 11:44 IST Museum of the Future: धरती की सबसे खूबसूरत इमारत दुबई में खुली, Photo में देखें खूबसूरती Museum of the Future: दुबई (Dubai) में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दर्शकों के लिए मंगलवार को खुल गई है. इसके विजिट के दौरान आप बाहर और अंदर में कंस्ट्रक्शन के डिजाइन देख हैरान रह जाएंगे.













यह म्यूजियम आम लोगों के लिए 23 फरवरी 2022 से खोल दिया गया है. इसमें एंट्री के लिए टिकट लेना होता है. दुबई स्थित यह म्यूजियम सात मंजिला है. इसकी दीवारों पर दुबई के शासकों के कोट्स अरबी में लिखे हैं. यह दुबई के मुख्य हाईवे शेख जायद रोड पर है.

इसमें 345 सीट वाल एक लेक्चर हॉल है. इसमें एक मल्टी यूज हॉल है, जिसमें 1,000 लोग बैठ सकते हैं. इसके टिकट का मूल्य करीब 2942 रुपये है. यह सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा.

किला डिजाइन ने इस म्यूजियम का डिजाइन तैयार किया है. किला डिजाइन दुबई का स्टूडियो है. इस म्यूजियम को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के लिए बनाया गया है. यह पूरी तरह से फ्यूचर को समर्पित है. यह म्यूजियम विजिटर्स को फ्यूचर की जर्नी पर ले जाएगा. वे साल 2071 तक की टेक्नोलॉजी और दुनिया देख सकेंगे.

इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप और टेस्ट करने के लिए वर्कशॉप की व्यवस्था है. दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद अल गरगावी के मुताबिक, यह एक लिविंग म्यूजियम है. इस खूबसूरत इमारत की दीवारों पर कई अच्छी बातें लिखी हैं. उनमें से एक यह है हम सैकड़ों साल तक जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हमारी रचना से बने प्रोडक्ट्स हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारी विरासत हो सकते हैं.

इस म्यूजियम का फ्रेम फाइबर ग्लास और स्टेनलेस स्टील से बना है. नेशनल ज्योग्राफिक पहले ही इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत 14 म्यूजियम में शामिल कर चुका है. यह 3,23,000 वर्ग फुट में बना है. यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के करीब स्थित है.