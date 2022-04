News18 हिंदी | April 18, 2022, 17:01 IST IT के गिरते हुए इंडेक्स में बड़े म्युचुअल फंड्स ने खरीदे कौन-से शेयर, देखिए तस्वीरों में क्या आप जानते हैं, आईटी सेक्टर में करेक्शन के बीच पिछले दो महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने कौन-से टॉप 10 मिड और स्मॉलकैप आईटी स्टॉक खरीदे हैं? Coforge, Oracle, Persistent, Cyient, KPIT Tech और Birlasoft जैसे स्टॉक खरीदे हैं. Written by Malkhan Singh













4 जनवरी 2022 के बाद निफ्टी के IT इंडेक्स में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है. IT इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा तो आज मतलब 18 अप्रैल को ही गिर गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं, इस करेक्शन के बीच पिछले दो महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने कौन-से टॉप 10 मिड और स्मॉलकैप आईटी स्टॉक खरीदे हैं? ACEMF के सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च, 2022 तक के आंकड़ों के हिसाब से निम्म 10 स्टॉक म्यूचुअल फंड्स ने नए सिरे से खरीदे हैं.

KPIT Tech : कुल 6 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 30 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. PGIM India Small Cap, ITI Small Cap और ITI Long Term Equity Fund जैसी स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में KPIT Tech के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Coforge : कुल 22 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 106 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. Samco Flexi Cap, HSBC Large Cap Equity, Motilal Oswal Midcap 30, Mirae Asset Midcap और Invesco India Midcap Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले दो महीनों में अपने पोर्टफोलियो में Coforge के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Oracle : कुल 69 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 16 स्कीम्स के पास ये स्टॉक Quant Flexi Cap, JM Value, Mahindra Manulife Focused Equity Yojana, ICICI Pru MNC and ICICI Pru Technology जैसी स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में Oracle Financial Services Software के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Persistent : कुल 9 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 113 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. Invesco India Flexi Cap, Baroda BNP Paribas ELSS, Mahindra Manulife Mid Cap Unnati Yojana और ICICI Pru Multicap Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले दो महीनों में अपने पोर्टफोलियो में Persistent के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Cyient : कुल 6 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 49 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. ITI Small Cap, ITI Multi-Cap और Sundaram Dividend Yield Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले दो महीनों में अपने पोर्टफोलियो में Cyient के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Birlasoft : कुल 5 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 67 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. Navi ELSS Tax Saver, ICICI Pru Dividend Yield Equity और DSP Dynamic Asset Allocation Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले दो महीनों में अपने पोर्टफोलियो में Birlasoft के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Intellect : कुल 4 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 12 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. BOI AXA Flexi Cap और BOI AXA Small Cap Fund जैसी स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में Intellect के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

L&T Tech Services : कुल 4 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 73 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. Samco Flexi Cap, ITI Value, ITI Multi-Cap और Shriram Flexi Cap Fund जैसी स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में L&T Tech Services के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Sonata Software : कुल 3 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 21 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. HDFC Multi Cap and ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले दो महीनों में अपने पोर्टफोलियो में Sonata Software के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.

Tanla : कुल 2 स्कीम्स ने इस शेयर में फ्रेश खरीदारी की है. वैसे भी कुल 7 स्कीम्स के पास ये स्टॉक है. BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt और BOI AXA Flexi Cap Fund जैसी स्कीम्स ने पिछले महीने में अपने पोर्टफोलियो में Tanla के स्टॉक को नए सिरे से जोड़ा है.