इन दिनों बड़ी संख्या में युवा लॉ में करियर बना रहे हैं. 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं. आम लोग भी अब अपने अधिकारों को लेकर काफी सचेत हो गए हैं. ऐसे में लॉयर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. वकालत की पढ़ाई करने के लिए क्लैट परीक्षा देनी होती है. इसमें पास होकर देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है.

12वीं के बाद 5 साल का या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स करके वकालत में करियर बना सकते हैं. इसमें कई ऑप्शन हैं- बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीसीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी. कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम देना अनिवार्य होता है. इसके बाद ही बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.