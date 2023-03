CAREER IN MEDICAL BEYOND MBBS: MBBS के अलावा इन डिग्रियों से भी बन सकते हैं डॉक्टर

3 7

1-बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery).2- बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी. (Bachelor of Unani Medicine and Surgery). 3- बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड सर्जरी. (Bachelor of Homeopathy and Surgery). 4- BNYS बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एंड योगा साइंस (Bachelor of Naturopathy and Yoga Sciences).