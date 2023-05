Career Tips: 12वीं के बाद करें ये कोर्स, बनेंगे टेक्नोलॉजी के मास्टर, लग जाएगी नौकरियों की लाइन

Technology Courses after 12th: 12वीं के बाद करियर की सही राह चुनना आसान नहीं होता है. साइंस स्ट्रीम से 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स के पास करियर के कई सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं. इन दिनों टेक्नोलॉजी सेक्टर बूम पर है. अगले कुछ सालों में भी इस सेक्टर में काफी ग्रोथ की गुंजाइश है (Tech Jobs in India). अगर आप 12वीं के बाद इसी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो बीटेक के अलावा भी कई कोर्स कर सकते हैं.

BTech Course List: 12वीं के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं. बीटेक 4 साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है. इसमें कई ब्रांचेस होती हैं. अपनी रुचि व रैंक के हिसाब से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम जैसे विषयों में बीटेक की डिग्री ले सकते हैं. IIT, NIT, BITS और DTU जैसे टॉप संस्थानों से बीटेक कोर्स करके बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं (Jobs In India).

B.E. Courses List: बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी 4 साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है. बीटेक की तरह बीई की डिग्री भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी अलग-अलग इंजीनियरिंग विषयों में ली जा सकती है. IIT, NIT, BITS और DTU से इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं (Difference between BTech and BE). बीटेक एक स्किल बेस्ड कोर्स है, जबकि बी.ई. ज्ञान पर आधारित होता है.