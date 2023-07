जवाहर नवोदय में पढ़ने से गूगल का CEO बनने तक, ऐसा रहा सुंदर पिचाई का सफर

Sundar Pichai: सुंदर पिचाई गूगल Inc के CEO (chief executive officer) हैं. वे गूगल की पेरेंट कंपनी Alphabet Inc के भी हेड हैं. सुंदर 1972 में मद्रास में जन्में. इनका पूरा नाम पिचाई सुंदरराजन, सुंदर पिचाई है. सुंदर पिचाई के पिता का नाम लक्ष्मी नारायणन और माता का नाम ललिता पिचाई है. सुंदर की स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, अशोक नगर चेन्नई से हुई. 12वीं Vana Vani स्कूल IIT मद्रास से की.

आईआईटी के प्रोफेसरों में से एक ने प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए स्टैनफोर्ड को उनके नाम की सिफारिश की थी. जिसके कारण, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की. M.S. डिग्री Stanford University से materials science and designing में पूरी की. इसके बाद Wharton School of the University of Pennsylvania से MBA किया. उन्हें Siebel Scholar, Palmer Scholar कहा गया.