JK Rowling life journey and struggle: शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने हैरी पॉटर का नाम नहीं सुना हो. आज की कहानी है इसी मशहूर फिल्म हैरी पॉटर की कहानी लिखने वाली लेखिका जे के रोलिंग (Joanne Kathleen Rowling, J. K. Rowling) की. जे के रोलिंग ने ऐसा उपन्यास लिखा जिसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए. यह उपन्यास 60 से अधिक भाषाओ में अनुवादित किया गया. इसकी 400 मिलियन से ज्यादा कॉपियां, 200 से ज्यादा देशों में बिकी. जे के रोलिंग एक ऐसी पहली लेखिका बनी जिसने लेखन से ज्यादा अमीर बनी हो. इनकी कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर (worth valued at $1 billion) से ज्यादा आंकी गई है. ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स इनके द्वारा लिखे उपन्यास (नावेल) ने तोड़े हैं.

हैरी पॉटर सीरीज के 7 Novel प्रकाशित हुए. जिससे 8 फिल्मों का निर्माण हुआ. जिसने बहुत ही अच्छा बिज़नेस किया. लेकिन जे के रोलिंग का लेखक बनने का यह सफर इतना आसान नहीं था. बचपन से ही इन्हे कहानियां लिखने और पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था. ये बचपन में कहानियां लिखतीं और अपनी छोटी बहन को सुनाती थीं. एक बार इनकी आंटी ने इन्हें जेसिका मिटफोर्ड के द्वारा लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी Hons and Rebels को पढ़ने के लिए दी तो वह जेसिका से काफी ज्यादा प्रभावित हुईं और बची हुई सारी किताबें पढ़ डालीं. इनकी काल्पनिक दुनिया में जादू की दुनिया, प्रकृति, बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सभी रहते थे.

बाद में इस नॉवेल की पूरी 7 सीरीज आईं जिसमे अंतिम सातवीं नावेल थी. Harrypotter & Deathly Hallows जिसे Best Selling of All Time का अवार्ड मिला. UK और US में रिलीज़ के पहले ही दिन 11 मिलियन किताबे बिकीं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.