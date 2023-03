News18 हिंदी | Last Updated:March 23, 2023, 18:29 IST बिहार में कैसे बनें सरकारी मास्‍टर, कौन सी डिग्री डिप्‍लोमा होना चाहिए? how to became govt teacher in bihar: बिहार में प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के मांगी गई क्वालीफिकेशन के साथ बिहार टीईटी क्वालीफाई किया हो. इसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए होने वाला एंट्रेंस देना होगा. Upper Primary Level पर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश इत्यादी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कैंडिडेट्स के पास उसी सब्जेक्ट में Post-graduation + B. Ed और TET पास होना चाहिए. Edited by Farha Fatima









how to became govt teacher in bihar: बिहार में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक (secondary and senior secondary) स्तर पर शिक्षक बनने के लिए बिहार टीईटी परीक्षा क्वालीफाई करनी होती है. बिहार टीईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (पात्रता मानदंड) आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता हैं. जनरल कैटेगिरी के (पुरुष) की उम्र 37 साल तय की गई है. जनरल (महिला) के लिए 40 साल. ओबीसी (पुरुष और महिला) के लिए 40 साल. एससी/एसटी (पुरुष और महिला) के लिए 42 साल अधिकतम उम्र है.

प्राइमरी स्कूल टीचर (primary school teacher) बनने के लिए कैंडिडेट्स 10वीं 12वीं पास हो. इन दोनों क्लास में कम से कम 45% नंबर हो. 50% नंबरों के साथ बैचलर डिग्री हो. साथ में B.Ed. डिग्री भी होनी चाहिए. इसके अलावा Diploma in Special Elementary और Diploma in Education तथा Bachelor in Elementary Education करने वाले कैंडिडेट्स भी प्राइमरी स्कूल टीचर की नौकरी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं.

प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए ऊपर बताई गई क्वालीफिकेशन के साथ बिहार टीईटी क्वालीफाई किया हो. इसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए होने वाला एंट्रेंस देना होगा. Upper Primary Level पर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश इत्यादी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कैंडिडेट्स के पास उसी सब्जेक्ट में Post-graduation + B. Ed होनी चाहिए.

बिहार में उच्च प्राथमिक स्तर (upper primary level) VI से VII का शिक्षक बनने के लिए बैचलर डिग्री में कम से कम 45% नंबर हो. इसके अलावा 12वीं व B. Ed. में 50% नंबर वाले भी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं. अपर प्राइमरी पद पर शिक्षक बनने के लिए 4 साल की बैचलर डिग्री में 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं.

ग्रेजुएशन में 50% नंबर और एक साल का D.El. Ed डिप्लोमा वाले भी बिहार में उच्च प्राथमिक स्तर (upper primary level) VI से VII का शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा B.ED., डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (diploma in Elementary Education), डिप्लोमा इन एजुकेशन (diploma in Education), डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (diploma in Special Education) में दूसरे साल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं.

बिहार टीईटी एग्जाम एलिबिलिटी के लिए अन्य पैरामीटर ये हैं. जो भारत के नागरिक हैं और बिहार अधिवास प्रमाण पत्र रखते हैं, इस परीक्षा के लिए पात्र हैं. टीचर एजुकेशन में लिया गया डिप्लोमा या डिग्री केंद्र, राज्य सरकार या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो. डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन. B. Ed. इन स्पेशल एजुकेशन तभी मान्य होगा, जब RCI से मान्यता प्राप्त होगा.