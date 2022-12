News18 हिंदी | Last Updated:December 03, 2022, 14:49 IST आखिर ऐसा क्या काम करते हैं IIT स्टूडेंट्स जिसके लिए करोड़ों में मिलती है सैलरी IIT graduates work after job: IIT में दाखिले के लिए एंट्रेंस से लेकर यहां से पढ़ने वालों की नौकरी तक हर बात की साल भर चर्चा रहती है. जानिए ये स्टूडेंट्स क्या पढ़ाई करते हैं और नौकरी मिलने पर क्या काम करते हैं. Edited by Farha Fatima











IIT में दाखिले के लिए एंट्रेंस की तैयारी, उसकाल रिजल्ट, रैंक, दाखिला और फिर यहां से पढ़ने वालों की नौकरी. इसकी हर एक बात साल भर चर्चा में रहती है. IIT यानि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वे संस्थान हैं जो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को ट्रेंड करते हैं. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान 1947 के बाद बनाए गए. जिनका मकसद भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है.

आईआईटी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन (IIT Admission) के लिए कैंडिडेट्स को जेईई मेन (JEE Mains) और जेईई एडवांस्ड परीक्षा (JEE Advanced Exam) दोनों परीक्षाओं में पास होना होता है. इस परीक्षा को करीब 10 लाख स्टूडेंट्स देते हैं. jee main परीक्षा में सफल होने वाले टॉप 2.50 लाख कैंडिडेट्स ही जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हैं.

iit में दाखिले के बाद कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कई अन्य विषयों में ग्रेजुएशन कर सकते हैं. पढ़ाई के मुताबिक ही नौकरी भी मिलती है.

iit करने वाले स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर साइंस और IT से ग्रेजुएट होते हैं तो वे IT फर्म में काम करते हैं. यदि स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते हैं तो मैन्यूफैक्चरिंग फर्म में काम करते हैं. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स Coding, Designing & Testing Programmes और Computer Applications के लिए काम करते हैं. IT मैनेजर बनने के बाद वे कंप्यूटर से जुड़े एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस तैयार करते हैं.

IITians को पढ़ाई के दौरान नेचुलर लैंगवेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग सिखाई जाती है. सिलेबस इत तरह तैयार किया जाता है, जिसमें good problem solving इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. भारत में कुल 23 IIT हैं जिन्हें पुराने और नए IIT शामिल हैं. भारत में पुराने IIT की संख्या 7 है.

जनवरी 2022 में IIT दिल्ली के 60 से अधिक छात्रों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना पैकेज मिला था. IIT-BHU के एक छात्र को 2 करोड़ रुपये के वेतन पर भर्ती किया गया है. अब 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुए प्लेसमेंट में सबसे मोटी सैलरी वाला पैकेज 4 करोड़ है. ये पैकेज 3 स्टूडेंट्स को मिला है. ये तीनों स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर के हैं. IIT मद्रास के 25 स्टूडेंट्स को भी सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी का पैकेज ऑफर किया गया है.