How to Pass UPSC Exam: कार्तिक जीवाणी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विस (Civil Services Exam) में जाने का निर्णय ले लिया था. उन्होंने साल 2016 से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. 2017 में अपने पहले अटेंप्ट में वह असफल हो गए थे. फिर 2018 में 94वीं और 2019 में 84वीं रैंक के साथ आईपीएस अफसर बन गए (IPS Officer). लेकिन वह यहीं नहीं रुके. उन्होंने आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी ली और आईएएस अफसर बन गए (How to Become IAS).