Sarkari Naukri, UPSC Result 2022: सरकारी नौकरी कई तरह की होती है. कुछ पद ऑल इंडिया सर्विसेस यानी केंद्र सरकार के तहत रिजर्व होते हैं और कुछ राज्य सरकार के. यूपीएससी परीक्षा पास करके विभिन्न पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है (UPSC Exam). यूपीएससी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को उनकी रैंक के आधार पर सर्विस अलॉट की जाती है. जानिए ऑल इंडिया सर्विसेस में किस सरकारी नौकरी को वरीयता दी गई है (All India Services UPSC).

1 4 All India Services UPSC: देश का एक बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखता है (Sarkari Naukri). इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती है. ऑल इंडिया सर्विसेस जॉइन करने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा देना अनिवार्य है (UPSC Civil Services Exam). फिर रैंक और वैकेंसी के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी ऑफर की जाती है. यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेस में तीन पद हैं- आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफओएस (IFoS).

2 4 How to Become IAS Officer: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्विस है (UPSC Posts). ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आईएएस अफसर बनने का लक्ष्य रखते हैं. यह 3 ऑल इंडिया सर्विसेस में पहले नंबर पर है. IAS केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की स्थायी शाखा है. आईएएस अफसरों पर संवर्ग सरकार की नीतियों को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है. IAS ट्रेनी को LBSNAA, मसूरी में प्रशिक्षित किया जाता है (IAS Training).

3 4 How to Become IPS Officer: इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. मसूरी के LBSNAA में प्रारंभिक स्तर की ट्रेनिंग के बाद IPS अधिकारियों को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है (IPS Training Centre). आईपीएस अधिकारी पुलिस सेवा में वरिष्ठ पदों पर काबिज होते हैं. इसके अलावा उन्हें रॉ, आईबी, Central Bureau of Investigation (CBI) आदि में भी वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाता है.