Success Story: बीटेक करके बेच रही हैं पानीपूरी, बुलेट के पीछे लगाती हैं स्टॉल, हेल्थ का रखती हैं ख्याल Success Story, BTech Pani Puri Wali: कोरोना काल के बाद से देश में स्टार्ट अप का ट्रेंड बढ़ गया है. इन दिनों एमबीए चाय वाली, जर्नलिस्ट कैफे, बीटेक समोसे वाले काफी चर्चा में हैं. अब इसी लिस्ट में बीटेक पानी पूरी वाली का नाम भी जुड़ गया है. दिल्ली में अपनी बुलेट के पीछे गोलगप्पे का स्टॉल लगाने वाली तापसी उपाध्याय (Tapsi Upadhyay) सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.









Who is BTech Pani Puri Wali: गोलगप्पे वाले कहीं पर भी खड़े हों, वहां लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है. लेकिन क्या आपने अब तक किसी लड़की को गोलगप्पे बेचते हुए देखा है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसका नाम है तापसी उपाध्याय (Tapsi Upadhyay). यह लड़की अपनी बुलेट पर सवार होकर एयर फ्राइड गोलगप्पे बेचती है (Air Fried Puri). उससे भी खास बात है कि तापसी बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं (Exclusive Interview).

New Startup Idea: तापसी की उम्र सिर्फ 21 साल है. इनके परिवार में इनके माता-पिता के अलावा एक छोटी बहन और एक छोटा भाई हैं. इन्होंने मेरठ के सेंट जॉन्स सीनियर सेकंडरी स्कूल से 10वीं और दिल्ली पब्लिक स्कूल से पीसीएम स्ट्रीम के साथ 12वीं पास की है. फिलहाल तापसी आईआईटीएम जनकपुरी (IITM Janakpuri) में बीटेक थर्ड ईयर (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) की स्टूडेंट हैं. उन्होंने बेंगलुरु में स्थित स्क्वायर यार्ड्स के ऑफिस में कुछ समय नौकरी भी की है.

Famous Indian Snacks: तापसी पश्चिमी दिल्ली में पानीपूरी का स्टॉल लगाती हैं. तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास उनका स्टॉल देखकर वहां भीड़ लग जाती है. तापसी बताती हैं कि वह लोगों को कम कीमत में हेल्दी फूड ऑप्शन देना चाहती थीं और इसलिए उन्हें यह बेस्ट लगा. इस स्टार्टअप के लिए इन्होंने 80 हजार से 1 लाख रुपये के बीच का इन्वेस्टमेंट किया था. एक लड़की होने के नाते उनके लिए सड़क पर स्टॉल लगाना आसान नहीं था. लेकिन उनका कहना है कि वह किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानती ही नहीं हैं.

Startup India: बीटेक जैसी टेक्निकल डिग्री लेने वाली तापसी आखिर गोलगप्पे बेचने कैसे लगीं? इस पर उनका कहना है कि वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थीं. उन्होंने रिसर्च पूरी होने तक अपने घरवालों को इस फैसले के बारे में नहीं बताया था. लेकिन तापसी की फैमिली उनके लिए काफी सपोर्टिव रही है. उनके माता-पिता ने बचपन से ही उनकी बातों को समझा और हमेशा सपोर्ट किया है. तापसी को न्यूज (Trending News) व वायरल वीडियो (Viral Video) में देखकर वह उन पर काफी गर्व महसूस करते हैं.

How to do Business: पश्चिमी दिल्ली में तापसी के 4 स्टॉल लगते हैं. अपने इस बिजनेस से उन्हें लगभग 50-60 प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है. अगले कुछ सालों में वह इसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं. वह भारतीयों को कम बजट में हेल्दी स्नैक ऑप्शंस उपलब्ध करवाना चाहती हैं. इसके लिए उन्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, वह करने के लिए तैयार हैं. ये अपनी पूरियां एयर फ्रायर में फ्राई करती हैं (Air Fried Puri). इससे उनमें तेल नहीं होता है. तापसी उपाध्याय हेल्थ और टेस्ट में बैलेंस बनाने का बेहतरीन काम कर रही हैं.