Success Story: IIIT से पास आउट हैं गरिमा अग्रवाल, IAS बनने से पहले जर्मनी में की नौकरी Success Story, IAS Garima Agrawal: मध्य प्रदेश की रहने वाली IAS गरिमा अग्रवाल ने देश की दो सबसे कठिन परीक्षाएं (UPSC Exam और IIIT Entrance Exam) पास करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं. गरिमा अग्रवाल शुरू से ही पढ़ाई में काफी होशियार थीं. उनकी बड़ी बहन भी सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करती हैं. जानिए आईएएस गरिमा अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी (IAS Garima Agrawal Success Story).











IAS Garima Agrawal Education: आईएएस गरिमा अग्रवाल का जन्म 28 दिसंबर 1991 को मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ था (IAS Garima Agrawal Birthday). उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है. उनकी स्कूलिंग खरगोन के ही सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है. स्कूल लाइफ से लेकर यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) तक, गरिमा ने हर जगह सफलता का परचम लहराया है. आईएएस गरिमा अग्रवाल तेलंगाना में तैनात हैं (IAS Garima Agrawal Current Posting).

IAS Garima Agrawal IIIT: आईएएस गरिमा अग्रवाल ने आईआईआईटी हैदराबाद (IIIT Hyderabad) से बीटेक की पढ़ाई की है. बीटेक की डिग्री लेने के बाद गरिमा अग्रवाल ने जर्मनी की एक कंपनी में इंटर्नशिप की थी. गरिमा अग्रवाल ने 10वीं की परीक्षा में 92% अंक और 12वीं में 89% अंक हासिल किए थे. वह एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) देने से पहले डेढ़ साल तक उसकी तैयारी की थी.

IAS Garima Agrawal UPSC Rank: आईएएस गरिमा अग्रवाल ने यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) के पहले अटेंप्ट में 240वीं रैंक हासिल की थी. उस समय उन्हें आईपीएस रैंक ऑफर की गई थी (Woman IPS Officer). लेकिन उनका लक्ष्य आईएएस बनना ही था (How to become IAS). इसलिए उन्होंने फिर से तैयारी की और सेकंड अटेंप्ट में 40वीं रैंक हासिल कर आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) बन गईं.

IAS Garima Agrawal UPSC Tips: आईएएस गरिमा अग्रवाल ने यूपीएससी के उम्मीदवारों को खास सलाह दी है. वह कहती हैं कि यूपीएससी प्री, मेंस (UPSC Mains Exam) और इंटरव्यू (IAS Interview), तीनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए. दरअसल, यूपीएससी प्री और मेंस में एक तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. इसीलिए रिवीजन भी करते रहना ज़रूरी है. मॉक टेस्ट दें और स्टडी मटीरियल भी रिसर्च करके ही सेलेक्ट करें.