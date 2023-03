News18 हिंदी | Last Updated:March 20, 2023, 12:15 IST Success Story: बुरे दौर में हुई रंगों से दोस्ती, घर से शुरू किया काम, इंटरनेशनल ब्रांड का है सपना Success Story, Ekta Nahar, Women Entrepreneur: नौकरी छोड़कर एक नया काम शुरू करना आसान नहीं होता है. इसके लिए अपनी मेहनत के साथ ही एक बेहतरीन आइडिया और दोस्तों व परिजनों के फुल सपोर्ट की भी जरूरत होती है. एकता नाहर की जब रंगों से दोस्ती हुई तो उन्होंने इसे बिजनेस के तौर पर स्थापित करने का प्लान बनाया. एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनसे हुई खास बातचीत (Exclusive Interview). Author Deepali Porwal









Women Entrepreneur: स्टार्ट अप के दौर में कई लोग ऐसे भी हैं, जो अपने घर पर रहकर बिजनेस को नए आयाम दे रहे हैं. मेहनत करने का जज्बा हो तो क्रिएटिव फील्ड में करने के लिए बहुत कुछ है. नोएडा में रहने वाली 32 साल की एकता नाहर (Ekta Nahar) महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं. वह डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं. उन्होंने एक किताब लिखी है और कई मीडिया हाउसेस में कंटेंट राइटिंग का काम भी किया है. फिलहाल वह अपने ब्रांड 'रंगसाजी' पर फोकस कर रही हैं (Rangsaajee Creations).

Women Who Inspire: एकता नाहर ने भोपाल के बंसल कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है. इससे पहले उन्होंने दतिया के सरस्वती विद्या मंदिर से स्कूलिंग की थी. उनके बिजनेस की शुरुआत अपने और फिर कुछ दोस्तों के घर सजाने से हुई थी. जब आशीष (रंगसाजी के को फाउंडर और उनके पार्टनर) और उन्होंने साथ में शिफ्ट किया तो घर में बेड और जरूरत का कुछ सामान भर था. वह ज़ीरो बजट में ऐसी चीजों से घर सजाना चाहती थीं, जिसमें उनके अहसास बसते हों. तो बस कबाड़ के सामान से कुछ बचा लिया और धीरे-धीरे उनसे कुछ क्रिएटिव बनाकर घर सजाना शुरू किया. इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट कीं तो कुछ ब्रांड्स को उनका काम पसंद आया और फिर उन्होंने उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए. इसके बाद बहुत हिम्मत करके अपना स्टार्टअप रंगसाजी क्रिएशंस शुरू किया (Startup Ideas).

Startup Ideas India: एकता नाहर ज़िंदगी के एक बुरे दौर से गुज़र रही थीं, तब उनके पार्टनर आशीष ने उन्हें तोहफे में कुछ रंग दिए. जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी को पोस्ट करना शुरू किया तो शुरुआत में लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं था. बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग, नेटवर्किंग और बजट की ज़रूरत होती है. इस दौरान उनके भाई और मम्मी ने उनका बहुत सपोर्ट किया और हमेशा यही कहा कि जो वह करना चाहती हैं, वही करें. आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए अपनों का यह भरोसा काफी होता है. बाद में उन्हें दोस्तों का भी सपोर्ट किया. उनके सबसे पहले ऑर्डर्स दोस्तों के ही थे. वह रंगसाजी क्रिएशंस (Rangsaajee Creations) के जरिए हर घर को अहसासों से सजाना चाहती हैं.

Small Scale Business Ideas: एकता नाहर रंगसाजी क्रिएशंस के जरिए आर्ट एंड कल्चर को एक नए तरीके से लोगों तक ले जाना चाहती हैं. यह दौर ग्लोबल शिपिंग का है. अब ऐसे प्रोडक्ट्स धूम मचा रहे हैं, जिनमें कहीं पंजाब का कल्चर बसता है, कहीं बिहार का, कहीं उर्दू बात करती है तो कहीं बंग्ला कुछ कहती है. रंगसाजी क्रिएशंस को वह इंटरनेशनल लेवल का पर्सनलाइज्ड होम डेकोर ब्रांड बनाना चाहती हैं. इसके साथ ही वह इस काम में लोकल आर्टिस्ट्स को काम में जोड़ना चाहती हैं, खास तौर पर महिलाओं को. कुछ दिनों में रंगसाजी की वेबसाइट और एक बड़ा आर्ट स्टूडियो सेटअप हो जाएगा (Art Studio). अभी वह कम स्पेस के कारण बहुत लिमिटेड रॉ मटीरियल ले पाती हैं. इसके बाद वह मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाएंगी.

Home Decor Items: रंगसाजी क्रिएशंस आपके घर को आपके ही अहसासों से सजाता है. जैसे हम कोई पुरानी एलबम देखते हैं और हमारे सामने यादों का कारवां चलने लगता है. रंगसाजी क्रिएशंस सुकून वाली उस जगह यानी घर के कोनों को ही उन्हीं अहसासों का एलबम बना देता है. उनकी टैगलाइ है- You think. We create. जैसे डेकोर के लिहाज़ से सबसे नज़रअंदाज़ की जाने वाली जगह किचन होती है. लेकिन एकता अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए घर के उस सबसे अहम हिस्से को भी ख़ूबसूरत बनाती हैं. उनके पास नेमप्लेट, वॉल हैंगिंग, फ्रिज मैग्नेट, कोस्टर, ट्रे, प्लांटर बोर्ड, वेडिंग और एनिवर्सरी गिफ्ट्स, पेट डेकोर, किड्स डेकोर जैसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं. रंगसाजी ईकोफ्रेंडली बिजनेस है. उनकी कोशिश होती है कि हर ऑर्डर में उनकी पसंद कम और क्लाइंट का व्यक्तित्व ज्यादा झलके.

Success Story: एकता अपने परिवार व उन सभी महिलाओं को अपनी प्रेरणा मानती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर चुनौती को हराकर अपने सपनों को जिया है. वह भी रंगसाजी के जरिए उन तमाम लोगों से कहना चाहती हैं कि हर सपना पहले देखा जाता है और फिर जिया जाता है. अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ जुट जाएं. किसी भी आइडिया पर तुरंत काम न करने लग जाएं. पहले थोड़ा मार्केट स्टडी और रिसर्च करें ताकि आगे ग़लतियां होने की आशंका कम हो. अगर आपमें कोई टैलेंट है और आप उसे बतौर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे लोगों के अहसासों से जोड़िए. इस बात का ख्याल रखिए कि लोगों के दिलों तक पहुंचना ज़रूरी है.

Startup Stages: एकता ने शुरुआत से ही लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है. उनकी ज़िंदगी बहुत आसान कभी नहीं रही. एक छोटे शहर और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली हिंदी मीडियम लड़की के अपने चैलेंजेस तो थे ही.. साथ में एक क्रिएटिव पर्सन होने की चुनौती ऐसी होती है कि आपको ख़ुद से ही लड़ाई करनी पड़ती है. आप एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पाते. बहुत जल्दी चीजों से आपका मोह टूट जाता है. बिजनेस शुरू करते वक्त भी जॉब छोड़ देना, सैलरी न होना जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. खुद ही लोगो से लेकर एक-एक डिजाइन तैयार किया. एक जैसा काम उन्हें बहुत बोरिंग लगता है. इसलिए रंगसाजी में वह हर प्रोडक्ट के साथ नया चैलेंज लेती हैं.

Work Life Balance: एकता नाहर का मानना बै कि वर्क लाइफ बैलेंस कभी नहीं बन पाता है. कभी आपको काम को वरीयता देनी होती है कभी अपने परिवार व दोस्तों को. उन्हें याद है कि जब फरवरी में उन्हें वेकेशन पर जाना था तो उससे पहले उन्होंने रात-रात भर जागकर काम किया था. छुट्टी पर जाने से पहले सारे ऑर्डर डिसपैच किए थे ताकि वेकेशन आराम से एंजॉय कर सकें. जब उन्हें अपने पेट के साथ खेलना होता है तो वह सारा काम एक तरफ रख देती हैं, फिर रात में जागकर उसे पूरा करती हैं. अपने काम का फायदा यह होता है कि समय को थोड़ा-बहुत अपने हिसाब से बैलेंस किया जा सकता है. अपनी वेकेशन पर उन्होंने वहां समुद्र किनारे भी अपने प्रोडक्ट्स का फोटोशूट किया था (Success Story).