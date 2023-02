News18 हिंदी | Last Updated:February 04, 2023, 09:00 IST Success Story: सोशल मीडिया को बनाया कमाई का जरिया, आप भी करेंगे इनके हुनर की तारीफ Success Story, Handmade Gifts: इन दिनों लोग सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं. जहां कुछ लोग इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स अपलोड और शेयर करने आते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसी मीडियम के जरिए अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं (How to Earn Money From Instagram). जानिए यंग आंत्रप्रेन्योर आंचल अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी (Young Entrepreneur Aanchal Aggarwal). Author Deepali Porwal









Follow us on

1 / 6

Aanchal Aggarwal Biography: गुजरात के सूरत की रहने वाली आंचल अग्रवाल सिर्फ 27 साल की हैं. सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय वे इसके जरिए अच्छी-खासी कमाई कर रही हैं (How to Earn Money From Instagram). अपने सोशल मीडिया पेज 'Handmade Gifting' के जरिए वे न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दर्शा रही हैं, बल्कि लोगों को उनकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने का एक शानदार मीडियम भी दे रही हैं.

2 / 6

Handmade Gifts Ideas: यंग आंत्रप्रेन्योर आंचल अग्रवाल ने ICFAI यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में एमबीए किया है. साल 2014 से वे फुल टाइम क्राफ्टर और आंत्रप्रेन्योर हैं. आंचल का मानना है कि हैंडमेड कार्ड्स या गिफ्ट्स सबसे खास होते हैं. ये भावनाओं से भरे हुए होते हैं. ये किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं. शुरुआत में उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह बिजनेस इतना अच्छा चलेगा लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनकी कम्युनिटी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं (Women Entrepreneurs).

3 / 6

Small Business Ideas: स्मॉल स्केल पर शुरू किए गए बिजनेस में शुरुआत में कई तरह के चैलेंज आते हैं. अपने शुरुआती दौर में आंचल को सिर्फ उनकी मां अंजू का सपोर्ट मिला था. तब आंचल पूरी रात काम करके शिपिंग वाले आइटम पैक करती थीं. हालांकि सफल होने के बाद सभी उनके काम को समझने लगे और सपोर्ट भी करने लगे. उनका बिजनेस केक और बुके से आगे बढ़कर हैंडमेड गिफ्ट्स देने का मौका देता है. Handmade Gifting में हर अवसर के लिए ऐसे गिफ्ट हैं, जो हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस जाएंगे.

4 / 6

How to expand business: फिलहाल आंचल अग्रवाल अपना बिजनेस इंस्टाग्राम से ऑपरेट कर रही हैं लेकिन अगले 1 साल में वे उसे एमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म तक लेकर जाने वाली हैं (Online Shopping Platforms). वे अपनी मां और नानाजी को प्रेरणा मानती हैं. उनकी मां अंजू ने शुरुआत से हमेशा उनका साथ दिया और नाना बाबू राम जी ने सिखाया कि जिंदगी के उदास पलों को भूलकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए.

5 / 6

Startup Struggles: आंचल अग्रवाल ने स्टार्टअप के लिए खास सलाह दी है. उनका कहना है कि शुरुआती 1 साल में कई तरह के चैलेंज आते हैं. कस्टमर बेस बनाकर उनका भरोसा जीतना होता है. कई बार इन्वेस्टमेंट डूब भी जाता है. लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. दोगुनी मेहनत के साथ बिजनेस पर फोकस करना चाहिए. उन्हें बिजनेस और डिस्टेंस एमबीए के लिए अपने पापा को मनाना पड़ा था, इंस्टाग्राम बिजनेस (Instagram Business Account) के तरीके सीखने पड़े थे और फ्रॉड कस्टमर्स से भी डील करना पड़ा था.

6 / 6

Work Life Balance: स्टार्टअप बिजनेस के साथ भी वर्क-लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. आंचल अग्रवाल रोजाना 1 घंटे वर्कआउट करती हैं. इससे उन्हें खुशी और आराम, दोनों का अनुभव हो जाता है. स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स के लिए अपने काम के घंटे तय करना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही अच्छा खाना खाएं, हफ्ते का 1 दिन अपने और अपने परिजनों के लिए रिजर्व करें, वर्कआउट पर ध्यान दें और फ्यूचर गोल्स पूरे करने के लिए सही स्ट्रैटेजी बनाएं.