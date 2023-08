bollywood actors turned authors: इमरान हाशमी ने 'द किस ऑफ लाइफ', नसीरुद्दीन शाह ने 'a memoir: and then one day', ऋषि कपूर ने 'खुल्लम खुल्ला', आयुषमान खुराना ने 'क्रैकिंग द कोड', ट्विंकल खन्ना ने 'mrs funny bones' व अन्य किताबें लिखी हैं. किताब लिखने वाले ये सितारे कितने पढ़े लिखे हैं, जानिए...

1 6 bollywood actors turned authors: अपनी कला से तर-ब-तर बॉलीवुड सितारे कभी न कभी हम सभी की मुस्कुराहट की वजह रहे हैं. दिन पर निखरती कला के साथ ये कलाकार अलग-अलग फील्ड में भी अपने पांव जमा रहे हैं. आज हम जानेंगे उन पांच बॉलीवुड एक्टर्स को जिन्होंने किताब भी लिखी है. इन पांच सितारों में इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह, ऋषि कपूर, आयुषमान खुराना, ट्विंकल खन्ना का नाम शामिल है. इमरान हाशमी ने 'द किस ऑफ लाइफ', नसीरुद्दीन शाह ने 'a memoir: and then one day', ऋषि कपूर ने 'खुल्लम खुल्ला', आयुषमान खुराना ने 'क्रैकिंग द कोड', ट्विंकल खन्ना ने 'mrs funny bones' व अन्य किताबें लिखी हैं. किताब लिखने वाले ये सितारे कितने पढ़े लिखे हैं, आइए जानते हैं.

2 6 इमरान हाशमी- द किस ऑफ लाइफ. इमरान हाशमी मुंबई में जन्में, वहीं पले बढ़े. जुहू के प्राइवेट स्कूल Jamnabai Narsee School से पढ़े. इसके बाद मुंबई में Sydenham कॉलेज गए. बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री ली. 2003 में फिल्मी दुनिया में अपना करियर शुरू किया. 2016 में auto-biographical किताब "The Kiss of Life" लिखी, ये किताब उनके बेटे के कैंसर के सफर पर आधारित है.

3 6 नसीरुद्दीन शाह यूपी के बाराबांकी में, नवाब परिवार में जन्में. उनकी स्कूलिंग नैनिताल के St. Anselm's Ajmer school और St Joseph's College से हुई. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1971 में ग्रेजुएशन की. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से एक्टिंग सीखी. उन्होंने autobiography, a memoir: and then one day लिखी.

4 6 ऋषि कपूर 1952 में राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा के घर मुंबई में जन्में. देहरादून के colonel Brown Cambridge स्कूल, बॉम्बे के Campion स्कूल और अजमेर के Mayo कॉलेज से पढ़े. ऋषि कपूर ने autobiography लिखी, 'Kapoor's autobiography Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored' (खुल्लम खुल्ला) ये किताब 15 जनवरी 2007 को जारी की गई.

5 6 आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) चंडीगढ़ में जन्में. बचपन में इनका नाम निशांत खुराना था. वह Guru Nanak Khalsa College का हिस्सा रहे. चंडीगढ़ के स्कूल St. John's हाई स्कूल, DAV कॉलेज से पढ़े. आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है. पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री ली. कॉलेज में दौरान पांच सालों पर पूरी निष्ठा से थिएटर किया. 2015 में अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ कोलेबोरेट कर, ऑटोबायोग्राफी Cracking the Code: My Journey to Bollywood (क्रैकिंग द कोड) लिखी.