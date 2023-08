4 5

How to Study at Home: अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी मोड में कर रहे हैं तो आपको अपने एक्सट्रा एफर्ट देने होंगे. बेहतर होगा कि आप स्टडी मोड को बिल्कुल रोचक बना लें. इसके लिए ग्राफ्स, डायग्राम आदि की मदद ले सकते हैं. ग्राफ व डायग्राम आदि दिमाग में लंबे समय तक फीड रहते हैं. जो भी पढ़ें, उसे अपने आस-पास की चीजों से जोड़कर देखें. कुछ कनेक्शन बनेगा तो याद रखने में भी आसानी होगी (Self Study Tips).