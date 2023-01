News18 हिंदी | Last Updated:January 06, 2023, 08:00 IST Weird Courses: क्या आपने डेटिंग का कोर्स किया है? 5 अजब-गजब कोर्स कर देंगे हैरान Weird Courses, Dating Courses: इन दिनों स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है. शुरू से ही बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जा रहा है कि वे बड़े होकर अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन लें और फ्यूचर को सिक्योर कर लें. लेकिन बच्चे की दिलचस्पी अगर डेटिंग करने में या वाइन टेस्ट करने में हो तो? जानिए कुछ अजब-गजब कोर्सेस के बारे में. Author Deepali Porwal









Weird Courses To Study: ज्यादातर माता-पिता अब बच्चों को उनकी पसंद के कोर्स की पढ़ाई करने देते हैं और उन पर कोई दबाव नहीं बनाते हैं. शायद इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटीज में अजब-गजब कोर्स की पढ़ाई होने लगी है (Offbeat Courses). कुछ कोर्स तो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी हैं. हमें यकीन है कि आपने भी दुनियाभर में पढ़ाए जा रहे ऐसे अजीब कोर्सेस के बारे में नहीं सुना होगा.

Dating Courses: किसी को पसंद करने और उसे डेट पर ले जाने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी.. यह जानकर आप थोड़े हैरान हो सकते हैं. चीन में डिवोर्स रेट में इजाफा हुआ है और युवावर्ग शादी नहीं करने का फैसले लेने लगा है. इस वजह से वहां की सरकार काफी परेशान है. इस समस्या से निपटने के लिए चीन की जियाओतोंग यूनिवर्सिटी में डेटिंग का कोर्स शुरू किया गया है. इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि बातचीत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए.

Decision Making Course: कई लोग हर चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं. कभी सही कोर्स का चुनाव करना कठिन हो जाता है तो कभी नौकरी को लेकर कंफ्यूजन रहता है. यहां तक कि कुछ खरीदने या खाने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में Decision Making and the Brain नाम को कोर्स कर सकते हैं.. इसमें स्टूडेंट्स को सही फैसला लेने के लिए तैयार किया जाता है.

Wine Tasting Course: अगर आप सोच रहे हैं कि अजब-गजब कोर्स सिर्फ विदेश में हैं तो आप गलत हैं. भारत में भी इस तरह के कोर्सेस का ट्रेंड बढ़ रहा है. इन दिनों वाइन टेस्टिंग कोर्स काफी डिमांड में हैं. यह एक करियर ऑप्शन के तौर पर उभर कर सामने आया है. भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में वाइन टेस्टिंग कोर्स की पढ़ाई करवाई जा रही है. इसका सर्टिफिकेट लेने के बाद आप वाइन टेस्ट करने और उसे रिव्यू करने के काबिल हो जाते हैं.

The Art Of Walking Course: अगर हम आपसे कहें कि आज-कल चलने का भी कोर्स करवाया जाने लगा है तो शायद आप चौंक जाएंगे. लेकिन यह है बिल्कुल सच! अमेरिका के केंटकी में स्थित सेंटर कॉलेज में The Art of Walking नाम का कोर्स है. इसमें स्टूडेंट्स को सही ढंग से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है. कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स हर सुबह Being and Time नाम की किताब पर चर्चा करते हैं. इस किताब में व्यवहार, भाषा, समय और मौत का जिक्र है. इसके बाद दोपहर में सेंट्रल केंटकी में चलने की प्रैक्टिस की जाती है.

Comedy Courses: क्या लोग आपकी बातें सुनकर और हरकतें देखकर हंसते हैं? क्या आप इसे करियर ऑप्शन के तौर पर निखारना चाहेंगे? इन दिनों स्टैंडअप कॉमेडी का ट्रेंड काफी बढ़ गया है (Standup Comedy). इसे देखते हुए बॉस्टन और शिकागो की कुछ यूनिवर्सिटी में कॉमेडी कोर्स की शुरुआत की गई है. अगर आप भारत में हैं तो गूगल पर ऑनलाइन कॉमेडी कोर्स सर्च करें और उनमें एडमिशन लेकर अपने करियर को नई दिशा दें.