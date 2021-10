News18 Hindi | October 18, 2021, 15:16 IST दिल्ली पुलिस की DCP की क्राइम कविता- ड्रग्‍स फॉर सेल? वेलकम टू जेल; आप भी पढ़ें अपराध की घटनाओं के बाद छानबीन और बदमाशों की धरपकड़ की खबरों पर तो आपका ध्यान गया होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस इन घटनाओं की जानकारी बड़े रोचक अंदाज में देती है. जी हां, आपको यकीन न हो तो DCP South Delhi का टि्वटर हैंडल देख लीजिए, आपको यहां कई घटनाओं के बाद अपराधियों के पकड़े जाने या क्राइम-कंट्रोल से जुड़े तुकबंदी वाले ट्वीट्स दिख जाएंगे. आइए डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर नजर...

दिल्ली के साकेत में जब एक आदतन अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद ये तुकबंदी कमाल की रही.

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स क्रूज मामले से अलग दिल्ली में जब ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा तो Drugs for sale, Welcome to jail... का ट्वीट किया गया.

अब जरा इस पर एक नजर डालें

कुछ ऐसी ही तुकबंदी इस कार्रवाई के बाद भी की गई...

पिछले कुछ हफ्तों पर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे कई फनी ट्वीट्स दिखेंगे.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपराधिक घटनाओं पर ही दक्षिण दिल्ली पुलिस की डीसीपी तुकबंदी करती हैं, बल्कि कई बार आम लोगों को सलाह देने या अन्य बातों के लिए वह भी ऐसी छोटी-छोटी कविता का सहारा लेती हैं.