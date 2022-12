News18 हिंदी | Last Updated:December 02, 2022, 15:36 IST CUET न देने वाले यूपी के स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं दाखिला admission without CUET: सीयूईटी के बिना दाखिला नहीं मिल रहा है तो परेशान न हो. यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने दाखिला का आधार यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस, मेरिट या एजुकेशनल क्वालीफिकेशन रखा हैं. यहां जानिए कौन सी हैं वो यूनिवर्सिटीज. Edited by Farha Fatima











admission without CUET: देशभर की यूनिवर्सिटीज में cuet एंट्रेंस के आधार पर दाखिले हो गए/रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स cuet नहीं दे पाए या cuet के जरिए दाखिला देने वाले संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए दाखिले लेने के कई ऑप्शन हैं. यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने दाखिला का आधार यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस, मेरिट या एजुकेशनल क्वालीफिकेशन रखा हैं. कौन सी हैं वो यूनिवर्सिटी, यहां पढ़ें डिटेल.

1- Bhatkhande Music Institute Deemed University, Lucknow में दाखिला एंट्रेंस और मेरिट के आधार पर देने का नियम लागू है. इस यूनिवर्सिटी की अधिकारिक वेबसाइट http://bhatkhandemusic.edu.in/ है. दाखिले के नियमों का नोटिस- https://www.bujhansi.ac.in/pdf/admission/2022/admission_2022_23.jpeg पर दिया गया है.

2- चंद्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्वनोलॉजी कानपुर (Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur) में दाखिला (CSAUK Admission 2022-23) Uttar Pradesh Combined Agriculture and Technology Entrance Exam के आधार पर दिया जाएगा. इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबासइट csauk.ac.in है. यूनिवर्सिटी अलग-अलग ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है.

4- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (Chaudhary Charan Singh University, Meerut) में यूजी एडमिशन 2022-23 मेरिट लिस्ट के जरिए दिया गया है. ऑफिशियल वेबासइट www.ccsuniversity.ac.in है. दाखिले से जुड़ी डिटेलhttps://www.ccsuniversity.ac.in/ccsum/adm-reg.php?form=adm पर देख सकते हैं.एंट्रेंस के जरिए एडमिशन की जानकारी https://forms.ccsuresults.com/exams/EntranceTest2223/ पर होगी.

5- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University) भी यूपी ने उन विश्वविद्यालों में शुमार है, जिसमें बिना cuet के दाखिला लिया जा सकता है. यहां पर ज्यादातर कोर्सज में दखिला 10+2 में मार्क्स के आधार पर दिया जा रहा है. यहां देखें कोर्स और उनमें दाखिला लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां चेक करें- http://ddugorakhpur.com/entrance21/Eligibility.aspx.

6- डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra) में एडमिशन एंट्रेंस व यूनिवर्सिटी के अपने नियमों के अनुसार दिया जा रहा है. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://www.dbrau.org.in/ है.यहां पढ़ें दाखिले से जुड़ा नोटिस- http://dbrauaaems.in/circular/Admission%20Rules-2022%20(1).pdf.

7-डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya) में एडमिशन एंट्रेंस और एजुकेशन क्वालीफिकेशन के आधार पर होगा. इसमें एडमिशन के लिए UPCET-2022 एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन दिया जा रहा है. आरएमएलएयू विश्वविद्यालय में, विज्ञान, कानून, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल आदि के पाठ्यक्रमों में दाखिले के के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालीफिकेशन पूरी करनी होगी.

8- जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (Jananayak Chandrashekhar University, Ballia) में एडमिशन के लिए सेलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया जाता है. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://jncu.ac.in/ है.यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी https://jncu.org/jncu-ballia-admission-2022-23-form/ के जरिए दी है.