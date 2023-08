best btech colleges in india with high salary job offers in placement iiit una btech admission jee main closing rank

IIT, IIM, NIT नहीं, इस कॉलेज के बच्चे पा रहे हैं 60 लाख तक का पैकेज, गूगल, अमेजॉन भी करते हैं हायरिंग

Best BTech Colleges in India for Placements, Best Engineering Colleges in India: अब वह जमाना नहीं रहा जब लाखों के प्लेसमेंट्स के लिए आपको IIT, IIM या NIT की तरफ भागना पड़े. आज के समय में इनके अलावा भी कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स लाखों-करोड़ों के पैकेज पर नौकरी पा रहे हैं. बशर्ते आपने कोर्स के दौरान मेहनत से पढ़ाई की है. आज एक ऐसे ही कॉलेज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां से पढ़कर स्टूडेंट्स 60-60 लाख तक का पैकेज पा रहे हैं.