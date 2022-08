News18 हिंदी | August 16, 2022, 07:00 IST Celeb Education: किंग खान ने की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, देखिए डिग्री का स्टेटस Celeb Education, Shah Rukh Khan Educational Qualification: बॉलीवुड के 'किंग ऑफ रोमांस' यानी शाह रुख खान 1989 से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं (Shah Rukh Khan Movies). टीवी शो 'फौजी' से करियर की शुरुआत करने वाले शाह रुख खान की पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई है. फिल्मों में निभाए गए अपने खास किरदारों से उन्होंने ऑडियंस के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है. एक्टर्स की नई पीढ़ी के आ जाने के बावजूद किंग खान को उनकी जगह से कोई हिला नहीं पाया है. जानिए शाह रुख खान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन (Shah Rukh Khan Education). Author Deepali Porwal











Shah Rukh Khan Educational Qualification: बॉलीवुड एक्टर कशाह रुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था (Shah Rukh Khan Birthday). दुनियाभर के फैंस के बीच 'किंग ऑफ रोमांस', 'बादशाह' और 'किंग खान' के तौर पर मशहूर शाह रुख खान ने 1989 में अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'फौजी' से की थी (Shah Rukh Khan Career). उसके बाद से शाह रुख खान ने कभी पलटकर नहीं देखा.

Shah Rukh Khan Early Life: शाह रुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान व्यवसायी थे. उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा खान था. उनकी बहन का नाम शहनाज लाला रुख है. शाह रुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पढ़ाई की है. 12वीं के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी. उसके बाद मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स के लिए उन्होंने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन किसी वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे.

Shah Rukh Khan Family: बॉलीवुड के 'शहंशाह' शाह रुख खान की पत्नी गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर हैं. इन दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 को लव मैरिज की थी. शाह रुख और गौरी के तीन बच्चे हैं- आर्यन खान, सुहाना खान (जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है) और अबराम खान (सरोगेट बेबी). शाह रुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है.

Shah Rukh Khan Career: शाह रुख खान को ग्लैमर वर्ल्ड में 33 साल हो चुके हैं. भारत के साथ ही विदेशों में भी उनकी काफी फैन फॉलोइंग देखी जाती है. कुछ समय पहले वे आर माधवन के साथ फिल्म 'रॉकेट्री' में नज़र आए थे (Shah Rukh Khan Movies). फिल्म 'डर' में उनके द्वारा निभाया गया नेगेटिव कैरेक्टर भी उनके फैंस को काफी पसंद आया था. फिल्म एक्ट्रेस काजोल के साथ उनकी जोड़ी को खूब प्यार मिला है.

Books On SRK: एसआरके यानी शाह रुख खान के सफर पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं. इनमें अजिताभ बोस (Ajitabha Bose) द्वारा लिखित 'इन लव विद शाह रुख खान' (In Love With Shah Rukh Khan) सबसे खास है. यह एक पॉकेट बुक है, जिसका कॉन्सेप्ट खुद शाह रुख को भी बहुत पसंद आया था. इसके बाद उन्होंने लेखक अजिताभ बोस को अपने जन्मदिन की पार्टी में मुंबई तक बुलाया था.