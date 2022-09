News18 हिंदी | September 14, 2022, 07:00 IST Celeb Education: 'हिटमैन' के नाम से मशहूर हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, जानें कैप्टन ने कहां तक की पढ़ाई Celeb Education, Rohit Sharma Education Qualification: भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं (Indian Cricket Team Captain Rohit Sharma). वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने काफी कम उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी और इसीलिए उनके कोच ने उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग दी थी. बैट्समैन बनने से पहले रोहित शर्मा ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर थे. जानिए क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन. Author Deepali Porwal











Rohit Sharma Age: बैट्समैन रोहित शर्मा फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं. उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित बंसोड़ में हुआ था (Rohit Sharma Birthday). उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टोरहाउस के केयरटेकर थे. उनकी मां पूर्णिमा शर्मा विशाखापट्टनम की रहने वाली हैं (Rohit Sharma Family). उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी.

Rohit Sharma Early Life: तेलुगू परिवार में पैदा होने की वजह से रोहित शर्मा की मातृभाषा तेलुगू है. वह नागपुर में पैदा हुए थे लेकिन उनके डेढ़ साल के होने पर उनका परिवार मुंबई के उपनगर डोंबिवली में शिफ्ट हो गया था. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उनके और उनके भाई के लिए पर्याप्त नहीं थी. इसलिए उन्हें बोरीवली में उनके दादा-दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था. वहां उन्होंने गली क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.

Rohit Sharma Education: रोहित शर्मा ने 12वीं तक पढ़ाई की है. वह कॉलेज नहीं गए थे. उन्होंने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मुंबई (Swami Vivekanand International School and Junior College) और आवर लेडी ऑफ वेलांकन्नी हाई स्कूल, मुंबई (Our Lady of Vailankanni High School) से पढ़ाई की है. क्रिकेट को पूरा समय देने के लिए उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की (Rohit Sharma Education Qualification).

Rohit Sharma Career: रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने चार T20I शतक बनाए हैं. वह वनडे में भी अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं. उनकी प्रतिभा उनके स्कूल के कोच, दिनेश लाड ने खोजी थी, जब उन्होंने 1999 में अंडर-12 (दस ओवर) टूर्नामेंट में कुछ महत्वपूर्ण विकेट लिए थे. रोहित पहले ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे लेकिन कोच दिनेश लाड ने उनकी बल्लेबाजी की क्षमता को पहचानकर उन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया था.

Rohit Sharma Wife: रोहित शर्मा ने साल 2015 में स्पोर्ट्स मैनेजर रितिका सजदेह से शादी की थी. दोनों ने 6 सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. रितिका ने साल 2018 में अपनी बेटी समायरा शर्मा को जन्म दिया था. रोहित ने रितिका को बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में प्रपोज़ किया था, जहां से रोहित ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. इन दोनों की मुलाकात रितिका के मुंहबोले भाई और स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ने करवाई थी.