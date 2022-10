News18 हिंदी | Last Updated:October 04, 2022, 08:00 IST Celeb Education: नूतन की पोती ने सरकारी कॉलेज से की पढ़ाई, कानून की है अच्छी समझ Celeb Education, Pranutan Bahl Education Qualification: बॉलीवुड के नामी-गिरामी फिल्मी खानदान में जन्मीं प्रनूतन बहल ने अपने टैलेंट के दम पर बहुत कम समय में इंडस्ट्री में एक खास जगह बना ली है. वह सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं (Pranutan Bahl Instagram). उनकी खूबसूरती की तुलना अक्सर उनकी दादी नूतन के साथ की जाती है. अपनी पहली फिल्म 'नोटबुक' से ही वह फैंस के दिलों पर राज करने लगी थीं (Pranutan Bahl Movie). स्टार किड प्रनूतन बहल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक्टिंग वर्ल्ड में आई थीं. जानिए उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. Author Deepali Porwal











Follow us on

1 / 4

Pranutan Bahl Age: प्रनूतन बहल का जन्म 10 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था (Pranutan Bahl Birthday). वह जाने-माने एक्टर मोहनीश बहल और एक्ट्रेस आरती बहल की बड़ी बेटी हैं (Pranutan Bahl Family). उनकी छोटी बहन का नाम कृषा बहल है. प्रनूतन मशहूर एक्ट्रेस नूतन की पोती हैं (Nutan Granddaughter). इस वजह से फिल्म दर्शक व समीक्षक कई बार दोनों के लुक्स और एक्टिंग स्किल्स की तुलना भी करने लगते हैं.

2 / 4

Pranutan Bahl Education: प्रनूतन बहल इस जेनरेशन की सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने 12वीं तक मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल (Cathedral and John Connon School) से पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने चर्चगेट में स्थित सरकारी लॉ कॉलेज (Government Law College) से BLS LLB की डिग्री हासिल की थी (Bachelor of Legal Science & Bachelor of Legislative Law). यह 5 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स है.

3 / 4

Pranutan Bahl Career: प्रनूतन बहल ने साल 2019 में 'नोटबुक' (Notebook) फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था (Pranutan Bahl Movie). कश्मीर के बैकग्राउंड पर बनी इस बेहद खूबसूरत फिल्म में उन्होंने 'फिरदौस' नामक टीचर का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने साल 2021 में 'हेलमेट' (Helmet) फिल्म में रुपाली की भूमिका अदा की थी. वह कुछ म्यूज़िक वीडियो में भी नज़र आ चुकी हैं.

4 / 4

Pranutan Bahl Instagram: प्रनूतन बहल सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 6 लाख 45 हजार फॉलोअर्स हैं. अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वह इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ (Instagram Story) आदि शेयर करती रहती हैं. इंट्रोवर्ट नेचर की प्रनूतन पर स्टारडम जरा भी हावी नहीं है और वह अपने टैलेंट के दम पर ही इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना रही हैं.