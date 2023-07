जानिए कौन-कौन से राज्य में मौजूद हैं देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज

दिल्ली- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (All India Institute of Medical Sciences, Delhi) देश के टॉप मेडिकल संस्थानों में पहले स्थान पर है. ये संस्थान सरकारी हैं. यह अपनी क्वालिटी एजुकेशन और कम फीस के लिए जाना जाता है. यहां दाखिले के लिए मांगे गए एंट्रेंस में हाई रैंक वालों को पढ़ने का मौका मिलता है.

चंडीगढ़- देश का दूसरे नंबर का मेडिकल संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research- Chandigarh) है. ये भी सरकारी संस्थान है. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) ने देश के टॉप मेडिकल संस्थानों में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है. ये संस्थान पोस्ट ग्रेजएट कोर्स कराता है.