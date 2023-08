इन 5 कॉलेजों से MBA कर के सेट करें करियर, कम है फीस, पैकेज मिलता है मोटा

MBA यानि Master of Business Administration. ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं. लेकिन MBA में दाखिले के लिए हर संस्थान के अपने नियम हैं. ज्यादातर जगहों पर एंट्रेंस टेस्ट्स के आधार पर दाखिले होते हैं. MBA पास स्टूडेंट्स को अच्छी नौकरी आसानी से मिल जाती है, वहीं इन्हीं स्टूडेंट्स को मिलने वाले बड़े पैकेज चर्चा में रहते हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्डीज (Department of Financial Studies, DFS, DU) से MBA - Financial Management की दो साल की फीस 25 हजार है. यहां 63 सीटे हैं. दाखिला CAT पास कर होता है. ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट हैं.