Parineeti Chopra: ऑल इंडिया टॉपर हैं ये एक्ट्रेस, मिले थे 97% मार्क्स, अब कर रही हैं शादी की तैयारी

Parineeti Chopra 12th Board Marks: परिणीति चोपड़ा ने एक बार इंस्टाग्राम के फीचर 'Ask Me A Question' का इस्तेमाल किया था. इसमें किसी ने उनसे 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रतिशत पूछे थे. इस पर परिणीति ने जवाब दिया था- मैं 12वीं कॉमर्स में ऑल इंडिया टॉपर्स में शामिल थी (All India Topper). परिणीति चोपड़ा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में इकोनॉमिक्स विषय में 97 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए थे.