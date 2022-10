News18 हिंदी | Last Updated:October 14, 2022, 15:33 IST Success Story: 9 साल की उम्र में कॉलेज, 14 में Ph.D., काफी अलग है इलियट टैनर की जर्नी Success Story, Elliott Tanner: अमेरिका के रहने वाले इलियट टैनर इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. पिछले साल अपनी डिग्री पूरी हो जाने पर भी वह काफी चर्चित हुए थे. इलियट टैनर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा (University of Minnesota) में पढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के स्टूडेंट हैं. फिलहाल वह 14 साल के हैं और अपनी पीएचडी पर फोकस कर रहे हैं. उनके परिजनों को बचपन में ही उनकी पढ़ाई के प्रति ललक और बुद्धिमत्ता का अंदाजा हो गया था. जानिए इलियट टैनर का अब तक का खास सफर (Elliott Tanner IQ). Author Deepali Porwal











Elliott Tanner Biography: 14 साल के इलियट टैनर अमेरिका में रहते हैं. इस उम्र के बच्चे अमूमन खेलने-कूदने और मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं. लेकिन इलियट की बात कुछ अलग है. वह अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं. इतनी कम उम्र में इलियट पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं (Elliott Tanner Ph.D.). उनके सहपाठी भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं. इलियट टैनर की अभी तक की सभी उपलब्धियां आपको हैरान कर देंगी (Elliott Tanner Success Story).

Elliott Tanner Family: इलियट टैनर 6 साल की उम्र में मेंसा इंटरनेशनल (Mensa International- High IQ Society) के सदस्य बन गए थे. उनके माता-पिता को काफी पहले ही समझ में आ गया था कि उनका बेटा बाकी बच्चों से अलग है. बचपन से ही उसका दिमाग काफी तेज था. वह गणित के सवाल चुटकियों में हल कर देता था. उसके शानदार आईक्यू (Elliott Tanner IQ) को कई लोग कुदरत की देन भी मानते हैं.

Elliott Tanner Graduation: इलियट ने 9 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी. तब उन्होंने मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन में स्थानीय सामुदायिक कॉलेज में क्‍लासेज ली थीं. कॉलेज के शुरुआती दिनों में उनके क्लासमेट्स उन्हें अपने साथ देखकर हैरान होते थे. दरअसल, वह सभी उम्र और कद-काठी में उनसे काफी बड़े थे. ऐसे में उनका हैरान होना स्वाभाविक था. फिर धीरे-धीरे उन्हें अहसास हो गया कि दिमाग के मामले में इलियट उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं.

Elliott Tanner PhD In Physics: इलियट टैनर ने इसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा (University Of Minnesota) में पीएचडी के लिए दाखिला लिया है. वह मात्र 14 साल की उम्र में फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय में पीएचडी कर रहे हैं (PhD In Physics). इस उम्र में आमतौर पर बच्चे 10वीं-12वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं. ऐसे में इलियट की उपलब्धियों और आईक्यू ने हर किसी को हैरान कर दिया है.