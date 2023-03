News18 हिंदी | Last Updated:March 10, 2023, 09:30 IST Bestseller Books: दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी गई हैं ये किताबें, आपने भी जरूर पढ़ी होंगी, चेक करें लिस्ट Bestseller Books, Harry Potter Series: इंटरनेट के जमाने में भी किताबें लिखी और पढ़ी जा रही हैं. लोग चाहे जितनी भी ऑनलाइन किताबें पढ़ लें लेकिन सुकून हार्डकवर वाली किताबों में ही मिलता है. जानिए कुछ ऐसी किताबों के बारे में, जिन्हें बच्चे-बड़े सभी खरीदकर पढ़ रहे हैं. Author Deepali Porwal









Follow us on

1 / 5

Top Bestseller Books: हर साल दुनियाभर में लाखों-करोड़ों किताबें बिकती हैं. कुछ किताबें हर जोनर की होती हैं. इन्हें हर उम्र, वर्ग और जोनर के लोग पढ़ना पसंद करते हैं. इन्हें बीते कई सालों से खरीदा और पढ़ा जा रहा है (Most Read Books In The World). अगर आपने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी हैं तो देरी न करें. इनमें कुछ तो खास जरूर होगा कि हर कोई इनकी स्टोरीलाइन पढ़ना पसंद कर रहा है.

2 / 5

यह नॉवेल पहली बार 1943 में प्रकाशित हुआ था. इसे एंटोनी डी सेंट-एक्सुप्री ने लिखा था (Antoine de Saint-Exupery). दुनिया भर में इसकी 200 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बेची जा चुकी हैं. यह एक युवा राजकुमार से जुड़ी हुई दार्शनिक कहानी है, जो ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों का दौरा करता है और जीवन के जरूरी सबक सीखता है.

3 / 5

डॉन क्विक्सोटे एक ऐतिहासिक उपन्यास है. इसे स्पेन के मिगुएल डी सर्वांटेस ने लिखा था (Miguel de Cervantes Saavedra). यह उपन्यास पहली बार 1605 में प्रकाशित हुआ था. स्पेन में इसे 'इंगेनियोस हिदाल्गोस' के नाम से जाना जाता है. 1605 से दुनिया भर में इसकी 500 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बेची जा चुकी हैं.

4 / 5

: इस उपन्यास है को चार्ल्स डिकेंस ने 1859 में लिखा था. इसमें फ्रांस की क्रांति के दौरान लंदन और पेरिस के बीच की एक जगह का वर्णन किया गया है. इसमें तीन मुख्य कैरेक्टर हैं- चार्ल्स डार्ने, लुसी मेनेट और सिडनी कार्टने- जो फ्रांस की क्रांति के दौरान अपनी ज़िंदगी के बदलते मोड़ों से गुज़रते हैं. 'ए टेल ऑफ़ टू सिटीज़' चार्ल्स डिकेंस के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है. दुनिया भर में इसकी 200 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं.

5 / 5

जे.के. राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज बच्चों और बुजुर्गों, सबके बीच बहुत लोकप्रिय है. दुनिया भर में इस सीरीज की 120 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. ये किताबें एक युवा जादूगर, हैरी पॉटर और उसके दोस्तों के जीवन पर आधारित हैं. अब तक हैरी पॉटर सीरीज के 14 पार्ट्स आ चुके हैं (Harry Potter Books).