News18 हिंदी | Last Updated:March 24, 2023, 16:16 IST UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस महीने हो सकता है जारी, जानें पूरी डिटेल UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result) जारी कर सकता है. एक बार रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक upmsp.edu.in के जरिए चेक कर सकते हैं. Edited by Munna Kumar









UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी कर सकता है. इसके लिए UP Board 1 अप्रैल, 2023 तक मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर देगी. (फोटो: प्रतीकात्मक)

UP Board कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च, 2023 को शुरू हुई थी. इससे संभावना जताई जा रही है कि UP Board Result 2023 अप्रैल महीने में घोषित किए जा सकते हैं. (फोटो: प्रतीकात्मक)

बोर्ड द्वारा हालांकि अभी तक रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) जारी करने को लेकर कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं की गई है. (फोटो: प्रतीकात्मक)

छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे रिजल्ट जारी होने के बाद UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. (फोटो: प्रतीकात्मक)

बोर्ड (UP Board) ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 143933 परीक्षकों को नियुक्त किया है. मूल्यांकन टीम द्वारा कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है, जिसमें से 23 मार्च, 2023 तक 1,67,20,732 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा चुकी है. (फोटो: प्रतीकात्मक)

परीक्षकों द्वारा 1,51,79,268 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जानी बाकी है. UP Board Exam 2023 16 फरवरी, 2023 को शुरू हुई थी और कक्षा 10वीं के लिए 3 मार्च और कक्षा 12वीं के लिए 4 मार्च को समाप्त हुई थी. (फोटो: प्रतीकात्मक)

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की अंतिम परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक दोपहर और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई थी. (फोटो: प्रतीकात्मक)

UPMSP यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 राज्य भर के 75 जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. राज्य में कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए लगभग 58 लाख उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है. (फोटो: प्रतीकात्मक)