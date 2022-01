News18 हिंदी | January 21, 2022, 10:21 IST Allu Arjun की Pushpa में खूंखार महिला का रोल प्ले करने वाली Anasuya Bharadwaj रियल में हैं बेहद ग्लैमरस! Anasuya Bharadwaj Role in Pushpa: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पा (Pushpa) लगातार बॉक्सऑफिस पर धमाल कर रही है. अमेजन प्राइम पर आने के बावजूद तमाम लोग इसे देखने के लिए थिएटर जा रहे हैं. फिल्म के हर एक कैरेक्टर ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है और अल्लू तो मानो हर किसी के दिल और दिमाग में छाए हुए हैं. वहीं रश्मिका ने भी अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है. बहरहाल, यहां हम इस पुष्पा में चंदन तस्करी के मुखिया की पत्नी का रोल निभाने वाली अनसुआ भारद्वाज (Anasuya Bharadwaj) के बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने अपनी छोटी सी भूमिका से पूरी कहानी में दिलचस्प मोड़ ला दिया था. यहां हम आपको उनके ग्लैमरस अंदाज से रूबरू करा रहे हैं.













अगर आपने 'पुष्पा' होगी तो दक्षिणायनी का किरदार आपको अच्छे से पता होगा जो आप अल्लू अर्जुन के धुर विरोधी तस्कर कोंडा रेड्डी की पत्नी के रोल में हैं. अभिनेत्री (Anasuya Bharadwaj age) ने फिल्म में बहुत ही चैलेंजिंग रोल प्ले किया है.

पुष्पा में जहां एक ओर डैशिंग अल्लू एक गांव वाले तस्कर के देसी गेटअप में दिखे तो वहीं अनसुआ (Anasuya Bharadwaj Role in Pushpa) एक खूखार महिला की भूमिका में दिखीं. चूंकि वे फिल्म में एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हैं जिसमें खून खराबा आम बात लिहाजा बाद में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पति को मौत के घाट उतार देती हैं.

हालांकि, अपनी रियल लाइफ में अनसुया (Anasuya Bharadwaj Real Life) बिल्कुल अलग हैं और काफी ग्लैमरस भी हैं जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं. जबकि फिल्म में हाथ में सरोता लिए सिपाड़ी काटती और पान खाती दिखती हैं. बाद में उनका और भी खतरनाक रूप दिखता है.

उनकी इन तस्वीरों को देख यकीन नहीं होता कि ये वही खूखार अनसूया हैं जो पुष्पा (Puhspa) में कोंडा रेड्डी को एक बार में ही मौत के घाट उतार देती हैं.

38 वर्षीय टीवी एंकर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस (Anasuya Bharadwaj movie) फिल्मों में अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं यानी कैमियो रोल के साथ भी अपने अभिनय का प्रभाव छोड़ने के लिए जानी जाती हैं.

वैसे अनसूया भारद्वाज (Anasuya Bharadwaj is the queen of Saas) को क्वीन ऑफ सास के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि हाल ही में उन्हें लेकर एजशेमिंग कमेंट भी किया गया था जिसका उन्होंने मुहतोड़ जवाब भी दिया और यूजर की फटकार लगाई.

तस्वीर में अनसूया बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

दिलकश पोज देतीं अनयूआ भारद्वाज.