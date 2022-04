News18 हिंदी | April 08, 2022, 10:14 IST Allu Arjun: US में प्यार को पाने के लिए Sneha Reddy का पीछा करते थे Pushpa स्टार, दिलचस्प है इनकी लव स्टोरी Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन भारत के प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं और पुष्पा के बाद पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है. फिल्म ने उन्हें एक वर्ल्ड स्टार बना दिया है. अभिनेता न सिर्फ अभिनय बल्कि अपने डांस और डैशिंग स्टाइल से भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. आज वे अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आज हम आपको स्नेहा रेड्डी (Sneha Reddy) उनकी रियल लव स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई थी स्नेहा रेड्डी संग अल्लू की प्रेम कहानी. Written by Mohani Giri













पहली मुलाकात (Allu Arjun & Sneha First Meeting): एक दशक से भी अधिक समय पहले अल्लू अर्जुन अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, जहां पर स्नेहा भी मौजूद थीं. यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी. अभिनेता के दोस्त ने उन्हें स्नेहा से मिलवाया था और पहली बार में ही वे प्यार में पड़ गए थे जिसे Love At first sight कहा जाता है.

अर्जुन ने किया स्नेहा का पीछा (Allu Arjun Pursues Sneha) जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अल्लू अर्जुन पहली बार में ही स्नेहा को दिल दे बैठे थे लिहाजा बाद में भी वे उनसे अपनी नजरें जुदा नहीं कर सके. फिर अभिनेता के दोस्त ने भी उन पर स्नेहा को मैसेज करने का दबाव बनाया और उन्होंने ऐसा ही किया. मैसेज पाते ही स्नेहा ने तुरंत जवाब भी भेजा और फिर दोनों ने फोन पर बात कर जल्द मिलने का फैसला किया.

दिलचस्प रही पहली डेटः शादी के फंक्शन के बाद उनकी पहली मुलाकात काफी दिलचस्प रही और बाद में दोनों कई डेट पर मिले. इस तरह से दोनों ने एक-दूसरे को समझने में मदद की और इनके बीच प्यार की बहार आई. बाद में इस कपल के मन में शादी करने का विचार आया लेकिन दोनों ने अपने रिलेशन को काफी वक्त तक सीक्रेट रखा.

अल्लू अर्जुन और स्नेहा की लव लाइफ में परेशानीः कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद को उनके रिश्ते के बारे में पता चला. तब पुष्पा स्टार ने बताया कि वे स्नेहा को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं. हालांकि, शुरुआत में दोनों के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए खिलाफ थे. बावजूद इसके अल्लू और स्नेहा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. बाद में दोनों के माता-पिता भी आखिरकार अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजी हो गए.

अल्लू अर्जुन और स्नेहा की सगाईः अल्लू अर्जुन और स्नेहा ने 26 नवंबर, 2010 को हैदराबाद में एक भव्य समारोह में सगाई की और इवेंट की थीम येलो एंड व्हाइट थी. उस बीच गुलाबी रंग की सब्यसाची साड़ी में स्नेहा बेहद खूबसूरत लग रही थीं जबकि अल्लू अर्जुन ने सफेद शेरवानी पहनी थी. सगाई समारोह में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे.

अल्लू की ग्रैंड वेडिंगः सगाई के तीन महीने बाद अर्जुन और स्नेहा ने 6 मार्च, 2011 को शादी कर ली. इस दौरान स्नेहा ने एक गोल्डन और ओरेंज कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जबकि अल्लू अर्जुन ने एक सफेद शेरवानी में दिखे. सुपरस्टार की ग्रैंड वेडिंग कई समाचार चैनलों पर भी प्रसारित किया गया था.

अल्लू अर्जुन और स्नेहा का पूरा परिवारः अल्लू अर्जुन और स्नेहा 2014 में पहली बार माता-पिता बने. इस जोड़े ने अपने बेटे का नाम अल्लू अयान रखा.

दो साल बाद, इस कपल ने एक बच्ची का स्वागत किया, जिसका नाम अल्लू अरहा है. इस तरह से उनका परिवार पूरा हो गया और ये दोनों ही अपनी खुशहाल जिंदगी जीते हैं.

6 मार्च को दोनों ने 11वीं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी जिसकी अल्लू अर्जुन ने केक के साथ तस्वीर भी शेयर की थी.