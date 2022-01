News18 हिंदी | January 29, 2022, 07:10 IST पर्दे पर पहली बार Liplock करने वाली Anupama ने खुद ही कर ली अपनी स्माइल की तारीफ, फैंस ने दिया यूं रिएक्शन अनुपमा परमेश्वरन (Anupama Parameswaran) साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है जो मुख्य रूप से तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषा की फिल्मों में काम करती हैं. अभिनेत्री को 2015 में आई मलयालम फिल्म प्रेमम के जरिए पहचान मिली थी जिसमें उन्होंने मैरी जॉर्ज का रोल प्ले किया था. हाल ही में उनकी 'राउडी बॉयज रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने पहली बार पर्दे पर को-स्टार संग लिपलॉप किया है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और बोल्ड सीन करने के लिए उन्हें मेकर्स की ओर से बढ़ा अमाउंट भी मिला है. एक्ट्रेस फिलहाल अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं.













अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उन्होंने अपनी स्माइल की खुद ही तारीफ की है.

अनुपमा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, 'Yes my smile is wide...'यकीनन एक्ट्रेस की स्माइल पर हर कोई फिदा हो जाए. लोग उनकी पिक्चर्स पर उन्हें अपना क्रश बता रहे हैं.

एक्ट्रेस की फोटो देख हर कोई तारीफ कर रहा है. जब तस्वीर में अनुपमा इतनी खूबसूरत हैं तो रियल में उनके फैंस उन्हें देखेंगे तो समझो उन्हें अपना कीमती दिल दे बैठेंगे. तस्वीर अनुपमा लोगों को रिझाने के लिए अपनी एक खूबसूरत अदा दिखातीं नजर आ रही हैं.

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो अनुपमा ने राउडी बॉयस के अलावा 'सथामनम भवती' (2017), 'वुन्नाधि ओकाटे जिंदगी' (2017), 'हैलो गुरु प्रेमा कोसमे' (2018), 'नतासर्वभौमा' (2019) और 'रक्षासुडु' (2019) जैसी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है.

अनुपमा के पास 'पुष्पा' फेम सुकुमार की 18 Pages है जिसमें वे निखिल सिद्धार्थ के साथ नजर आएंगी. Chandoo Mondeti की 'Karthikeya 2' में भी सिद्धार्थ और अनुपमा की जोड़ी होगी. इसके अलावा उनके पास 'Helen' भी है और ये तीनों ही उनके तेलुगू प्रोजेक्ट हैं.