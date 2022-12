News18 हिंदी | Last Updated:December 16, 2022, 17:45 IST Avata The Way Of Water : बॉलीवुड सितारों से कम है 'अवतार' कास्ट की फीस! कितनी मिली सैम वर्थिंगटन-विन डीजल को रकम Avatar The Way Of Water cast fees: जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार-द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way Of Water) रिलीज होते ही दर्शकों पर छा गई है. 13 साल बाद इस फिल्म के दीवाने एक बार फिर से इस फिल्म को लेकर अपना एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं. वहीं दर्शक अपने फेवरेट सितारों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए बेताब है.बता दें कि ये फिल्म इतनी शानदार है कि दर्शक सिनेमाघरों में अवाक रह गए. फिल्म के सीन और सितारों की एक्टिंग देख हर कोई खुश हैं. वहीं दर्शक फिल्म देखने के बाद ये सोचने लगे हैं कि जब फिल्म इतनी दमदार है तो, बॉलीवुड की तरह अवतार फिल्म से जुड़े सभी कास्ट ने भी डायरेक्टर से काफी महंगी फीस वसूल की होगी. अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो गलत है. चलिए जानते हैं क्यों ? Written by Radha Sharma









Follow us on

1 / 8

जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार-द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way Of Water) सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. यह फिल्म साल 2009 में आई फिल्म 'अवतार' का सीक्वल है. 13 साल पहले आई फिल्म अवतार ने करीब 20000 हजार करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्मी दुनिया के इतिहास में सिर्फ दो फिल्मों ने ही 20 हजार करोड़ से ज्यादा कमाएं हैं. अवतार के अलावा मार्वल स्टूडियो की फिल्म अवेंजर्स एंडगेम ही यह कारनामा कर सकी है. जेम्स कैमरून टर्मिनेटर के अलावा टाइटैनिक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@zoesaldana)

2 / 8

साल 1997 में आई उनकी फिल्म टाइटैनिक ने 14 हजार करोड़ से ज्यादा कमाए थे. हालांकि, कैमरून के फिल्म में काम करने वाले सितारों का उतना पैसा नहीं मिलता. एक रिपोर्ट के अनुसार जहां बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार( Akshay Kumar),अजय देवगन (Ajay Devgn) और सलमान खान (Salman Khan) अपनी एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं, वहीं, 'अवतार' में लीड रोल करने वाले सितारों के साथ ऐसा नही है. चलिए जानते हैं 'अवतार-द वे ऑफ वॉटर' के कास्ट इस फिल्म के लिए कितना चार्ज किया है. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@zoesaldana)

3 / 8

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर सैम वर्थिंगटन (Sam Worthington) को 81 करोड़ रुपये मिले हैं. बता दें कि सैम वर्थिंगटन 'अवतार ' के लीड एक्टर हैं. उन्होंने फिल्म में जैक सुली की भूमिका निभाई है. दूसरे पार्ट में वह नेतिरी के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. 'क्लैश ऑफ टाइटंस' और 'टर्मिनेटर' जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुके सैम इस फिल्म के लिए 81 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@samworthingtonbr)

4 / 8

इस फिल्म में मशहूर अदाकारा और 'टाइटैनिक' फेम केट विंसलेट (Kate Winslet) भी अहम भूमिका में हैं. उन्होंने गोताखोर रोनाल की भूमिका निभाई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केट विंसलेट इस रोल के लिए 49 करोड़ रुपये चार्ज की हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@kate.winslet.official)

5 / 8

'फास्ट एंड फ्यूरियस' सीरीज से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले विन डीजल (Vin Diesel) भी अवतार-2 में अहम किरदार में हैं. अवतार के दूसरे पार्ट में वह सीक्रेट रोल प्ले में देखे गए. इस रोल के लिए उन्होंने 81 करोड़ रुपये लिए हैं.(फोटो साभार इंस्टाग्राम@vindiesel)

6 / 8

स्टीफन लैंग (Stephen Lang) ने 'अवतार' फिल्म में कर्नल माइल्स की क्रूर भूमिका निभाई है. लैंग का किरदार पहले पार्ट में मर चुका था. दूसरे पार्ट में उनके डीएनए और यादों के सहारे धरती के वैज्ञानिक उसका अवतार तैयार कर लेते हैं. दूसरे पार्ट में लैंग ने पैंडोरा की दुनिया में इन्होंने आरडीए के सुरक्षा बलों का नेतृत्व किया. इस फिल्म के लिए वो 17 करोड़ फीस ले रहे हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@slang_711)

7 / 8

इस फिल्म की जान और अभिनेत्री ज़ोई सल्डाना (Zoe Saldana) ने दूसरे पार्ट में भी नेयतिरी की भूमिका निभाई है. डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी फिल्मों महिला किरदारों को ज्यादा सशक्त बनाते हैं. इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए साल्डाना को 64 करोड़ रुपये दी है. (फोटो साभार इंस्टाग्राम@zoesaldana)

8 / 8

एक्ट्रेस सिगौरनी व्हिवर (Sigourney Weaver) अवतार पार्ट 2 में किरी का रोल प्ले की हैं. किरी जैक सुली और नेयतिरी की गोद ली हुई बेटी हैं. इस फिल्म के लिए सिगौरनी करीब 27 करोड़ रुपये ले रही हैं.(फोटो साभार इंस्टाग्राम)