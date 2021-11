News18 हिंदी | November 18, 2021, 07:31 IST Nithya Menen की खूबसूरती के आगे फीका है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का ग्लैमर, अक्षय कुमार संग कर चुकी हैं काम एक्ट्रेस नित्या मेनन(Nithya Menen) फिल्मी दुनिया का जाना-माना नाम है. मुख्य रूप से नित्या मलयालम, तमिल, तेलुगू फिल्मों में कामती हैं. तीनों इंडस्ट्री को नित्या मेनन ने कई हिट फिल्में दी हैं. इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'भीमला नायक' (Bheemla nayak) को लेकर सुर्खियों में हैं. भीमला नायक जहां लीड मेल पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती हैं तो वहीं नित्या फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस हैं.













‘भीमला नायक’ (Bheemla Nayak) काफी दिनों से सुर्खियों में हैं. ये मलयालम ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर 'अय्यप्पनम कोशियुम' (Ayyappanum Koshiyum) की तेलुगू रीमेक है और इसमें नित्या लीड कैरेक्टर पवन कल्याण के अपोजिट में नजर आएंगी. फिल्म 12 जनवरी 2022 को संक्राति के बीच रिलीज होगी. इससे पहले नित्या तेलुगू फिल्म Ninnila Ninnila में नजर आई थीं.

फिल्मों के अलावा नित्या अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें दिखेंगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा पाएंगे.

कर्नाटक में जन्मीं नित्या की खूबसूरती के चर्चा टॉलीवुड और कॉलीवुड में हैं. वहीं अभिनय में भी अपना अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं. उनके पास कई फिल्म फेयर अवॉर्ड्स और 2 नंदी अवॉर्ड हैं.

नित्या ने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत इंग्लिश फिल्म 'The Monkey Who Knew Too Much (1998)' से बतौर चाइल्ट आर्टिस्ट की थी. इसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्म 7 O' Clock, से अभिनय में एंट्री की.

नित्या ने बॉलीवु़ड फिल्म में भी काम किया है. वे अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'Mission Mangal' में भी नजर आ चुकी हैं. जगन शक्ति द्वारा निर्देशित फिल्म में नृत्या वर्षा पाटिल के रोल में दिखी थीं.

नित्या हिंदी वेब सीरीज 'Breathe: Into the Shadows' में भी नजर आ चुकी हैं. इसमें वे एक प्रेग्नेंट लेडी के किरदार में दिखीं थी. (All Photos- Nithya Menen Instagram)