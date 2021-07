News18 Hindi | July 25, 2021, 09:04 IST Pakhi Hegde New look: लेडी बॉस लुक में Actress पाखी हेगड़े ने ढाया कहर, छोटे बालों में दिखीं बेहद खूबसूरत भोजपुरी की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) पाखी हेगड़े (Pakhi Hegde) भले ही अब फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन वो बैक स्टेज पर काफी एक्टिव हैं. अब वो फिल्में प्रोड्यूस करती हैं. वो एक्ट्रेस होने के साथ-साथ निर्माता बन चुकी हैं. साथ ही एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हैं. वहां पर वो फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. इसमें वो लेडी बॉस लुक (Pakhi Hegde lady boss look) में कहर ढा रही हैं.

1 / 7 इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटोज में पाखी हेगड़े (Pakhi Hegde instagram) छोटे बालों में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और उनका लेडी बॉस लुक तो कमाल का लग रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है. फैंस उनकी तस्वीरों पर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.