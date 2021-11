News18 हिंदी | November 16, 2021, 10:11 IST बालों में गजरा और हैवी जूलरी में दुल्हन की तरह सज-संवरकर निकलीं 'Lady Singham' तो एक बोला- 'परमसुंदरी हो आप' Rani chatterjee Bridal Look: भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी (Rani chatterjee) ने इंस्टाग्राम पर दुल्हन के गेटअप (Rani chatterjee New Look) में तस्वीरे शेयर की है, जिसे देखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस उनके लुक को देख उन्हें 'परमसुंदरी' बता रहे हैं. देखिए फोटोज...













भोजपुरी की 'लेडी सिंघम' (lady Singham) रानी चटर्जी (Rani chatterjee) इन दिनों अपनी खूबसूरती की मिसाल पेश कर रही हैं. वो एक के बाद एक अपनी फिटनेस और ग्लैमरस फोटो शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस अपने कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. ऐसे में अब उन्हें दुल्हन के गेटअप (Rani chatterjee Bridal look) में देखने के लिए मिल रहा है और वो उनकी खूबसूरत फोटोज उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम (Rani chatterjee instagram) अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं है. फैंस रानी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है.

रानी चटर्जी ने खुद अपने इंस्टाग्राम (Rani chatterjee latest Photos) अकाउंट पर दुल्हन के गेटअप वाली तस्वीरें शेयर की है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, 'गजरे वाली मैं कजरे वाली मैं.' इसमें उनका दुल्हन के गेटअप में धांसू लुक देखने के लिए मिल रहा है.

दरअसल, रानी चटर्जी इन दिनों अपकमिंग और बहुचर्चित फिल्म 'भाभी मां' (Bhabhi maa) की शूटिंग में बिजी हैं. इसी के सेट से वो हर दिन सज संवरकर कोई ना कोई फोटो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने दुल्हन के गेटअप में इसी के सेट से तस्वीरें साझा की है.

लोग रानी चटर्जी की फोटोज पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. उनकी फोटोज को 6 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने तो एक्ट्रेस को 'परमसुंदरी' तक बता दिया. वहीं, दूसरे ने लिखा, 'रानी मैम जी आप कुछ भी पहनो माशाल्लाह.'

फिल्म 'भाभी मां' को लेकर बताया जाता है कि मुम्बई में निर्देशक जय प्रकाश मिश्रा की मूवी का सेट भी राजा महाराजा के आलीशान महल की तरह बनाया गया है. बॉलीवुड में जिस तरह के आलीशान सेट के लिए संजय लीला भंसाली प्रसिद्ध हैं, 'भाभी मां' का सेट भी वही फीलिंग देता है. इस फिल्म को लेकर एंटायर टीम बहुत एक्साइटेड है.

इस फिल्म में रानी के अलावा एक्टर प्रत्यूष मिश्रा और सोनालिका प्रसाद भी लीड रोल में होंगे. इससे एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है, जिसमें वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं. उनका फर्स्ट लुक कहीं ना कहीं 'बाहुबली' फिल्म की शिवगामी की तरह प्रतीत हो रहा है.

पुरस्कार विजेता निर्देशक जय प्रकाश मिश्रा की यह फैमिली ड्रामा मूवी 'भाभी मां' पीएसजे मीडिया विजन की एक बड़ी पेशकश है. कर्णप्रिय और मधुर गीत संगीत से सजी इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल मुम्बई में जोर शोर से चल रही है.