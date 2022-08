News18 हिंदी | August 12, 2022, 15:36 IST Akshara Singh Raksha Bandhan: अक्षरा सिंह ने सगे भाई के साथ-साथ Big Boss Ott के निशांत भट्ट को भी बांधी राखी Happy Raksha Bandhan PHOTOS: अक्षरा सिंह यूं तो अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट पर काम के साथ- साथ अपनी माता और पिता की तस्वीरें व वीडियोज शेयर करती हैं. हालांकि, राखी के फेस्टिवल पर उन्होंने अपने भाइयों को भी फैंस से रूबरू कराया है. जी हां, हाल ही में भोजपुरी की लेडी स्टार ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें आप उनके भाइयों को उनके साथ देख सकते हैं. Written by Mohani Giri











तस्वीर में आप अक्षरा के रियल ब्रदर केशव सिंह को देख सकते हैं जिनकी कलाई पर राखी बांध एक्ट्रेस किस कर प्यार जता रही हैं. लेडी स्टार ने फोटो शेयर कर लिखा, 'I love you the most my teddy.'

फोटो में आप टीवी आर्टिस्ट निशांत भट्ट (Nishant Bhat) को अक्षरा सिंह के साथ देख सकते हैं जिनके साथ उनका दोस्ती और भाई वाला रिश्ता है. (Photo Source-Instagram)

अक्षरा और निशांत बिग बॉस ओटीटी में साथ मिले थे. शो के दौरान इन दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े भी हुए लेकिन रियल जिंदगी में इनके बीच कमाल की बॉन्डिंग दिखती है. (Photo Source-Instagram)

अभिनेत्री पहले भी तस्वीर शेयर कर निशांत की तारीफ कर चुकी हैं. (Photo Source-Instagram)

दोनों तस्वीर में काफी फनी लुक में दिख रहे हैं. (Photo Source-Instagram)

इन्हें भी एक्ट्रेस अपना भाई मानती हैं जो राखी बंधवाने के बाद बहन के चरण छूते दिख रहे हैं. (Photo Source-Instagram)

यहां एक्ट्रेस राखी की मिठाई के तौर पर एक छोटी सी टॉफी भाई को दे रही हैं. (Photo Source-Instagram)