News18 हिंदी | July 17, 2022, 14:35 IST Akshara Singh Monsoon PICS: मानसून को एंजॉय कर रहीं अक्षरा सिंह, बोलीं- 'मेरे लिए एक ट्रीट है खूबसूरत मौसम' Akshara Singh Monsoon PICS: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मंहगी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. कभी वे अपनी सुरीली आवाज के लिए सराही जाती हैं तो कई दफा वे अभिनय के लिए लोगों को इंप्रेस करती हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस अपनी डेली एक्टीविटी वाले पोस्ट से भी यूजर्स का काफी अटेंशन लेती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे मानसून का लुत्फ उठाती दिख रही हैं. Written by Mohani Giri











1 / 7

एक्ट्रेस तस्वीरों में सुहावने मौसम का मजा लेती दिख रही हैं. (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

2 / 7

तस्वीर वें बालकनी के हरे-भरे खूबसूरत नजारे को निहारती देखीं जा सकती हैं. (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

3 / 7

पिक्चर्स के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Beautiful weather has been such a treat for me' मतलब 'खूबसूरत मौसम मेरे लिए मानो ट्रीट की तरह है.' (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

4 / 7

यहां वे स्वीमिंम पूल के किनारे बारिश की बूंदों की ठंडक को महसूस कर रही हैं. (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

5 / 7

अक्षरा को बारिश पसंद है और वे इस मौसम का जीभर के लुत्फ उठाती हैं.(Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

6 / 7

तस्वीर गोरखपुर की है, जहां वे हाल ही में नौका विहार करने गई थीं. (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)

7 / 7

जहां दरिया के उस पार तिरंगे को देख अक्षरा ने सैल्यूट किया. (Photo Credit- Akshara Singh Instagram)