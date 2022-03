News18 हिंदी | March 22, 2022, 12:32 IST Amrapali Dubey ने इनके साथ किए हनुमान गढ़ी के दर्शन, गले में फूल माला देख एक बोला 'मदिंर गए थे या शादी करने' Amrapali Dubey Wrap up Shaadi Mubarak: भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) ने बीते दिन ही अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela kallu) के साथ हनुमान गढ़ी में दर्शन के लिए गईं, जिसकी फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.













1 / 6

दरअसल, आम्रपाली दुबे और अरविंद अकेला कल्लू (Amrapali Dubey-Arvind Akela kallu) की जोड़ी पहली बार पर्दे पर फिल्म 'शादी मुबारक' (Shaadi Mubarak) के जरिए रोमांस करते हुए दिखाई देगी. ऐसे में इसकी शूटिंग भी पूरी की जा चुकी है, जिसके बाद दोनों ही स्टार एक्टर हनुमान गढ़ी बजरंगी बली और राम-सीता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)

2 / 6

ऐसे में अब आम्रपाली दुबे ने फैंस के साथ अपनी और अरविंद अकेला कल्लू की हनुमान गढ़ी वाली फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उन दोनों के ही गले में ढेर सारी फूल माला देखने के लिए मिल रही है. इनके माथे पर पीला और लाल चंदन भी लगा है. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)

3 / 6

सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey traditional look) को ट्रेडिशनल लुक में देखा जा सकता है. इसमें वो बिना मेकअप (Amrapali Dubey No Makeup look) के और ट्रेडिशनल लुक में काफी जच रही हैं. ऊपर से माथे में पीला और लाल चंदन, गले में फूल माला उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)

4 / 6

आम्रपाली दुबे ने कल्लू के साथ फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'फिल्म 'शादी मुबारक' की शूटिंग संपन्न करने के बाद आज हनुमान गढ़ी में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ..जय श्री राम...' इनके तस्वीरों को ढेरो लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)

5 / 6

आम्रपाली और कल्लू के गले में फूल माला को देखकर एक यूजर ने लिखा, 'हनुमान जी के यहां माथा टेकने गए थे या शादी करने?' इसके अलावा अन्य फैंस ने तो उनकी जमकर तारीफ की और जय श्री राम के नारे भी लगाए. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)

6 / 6

इसके साथ ही फैंस ने आम्रपाली और कल्लू को उनकी फिल्म 'शादी मुबारक' (Bhojpuri Film Shaadi Mubarak) के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी. साथ ही फिल्म के हिट होने की कामना भी की है. इनकी रोमांटिक कैमिस्ट्री को पर्दे पर पहली बार देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)