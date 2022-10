News18 हिंदी | Last Updated:October 17, 2022, 13:51 IST Monalisa PICS: Fairy Gown में स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखीं मोनालिसा! फैंस के पास तारीफ के लिए नहीं हैं शब्द भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा भले ही किसी फिल्म या टीवी शो में काम करें या न करें लेकिन अपनी तस्वीरों के जरिए हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. एक बार एक्ट्रेस ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस का ध्यान खींचा है. हाल ही में मोनालिसा ने Fairy Gown में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. Written by Mohani Giri











लेटेस्ट फोटोशूट में एक्ट्रेस स्वर्ग की एक अप्सरा की तरह दिख रही हैं.

अभिनेत्री का ये अंदाज हर किसी को उन्हें निहारने पर मजबूर कर रहा है.

यूं तो मोनालिसा आए दिन ही अपने ग्लैमरस लुक का जलवा बिखरेती हैं लेकिन इस बार उनका प्रिसेंस लुक अब तक के फोटोशूट से हटकर है.

एक्ट्रेस की ये तस्वीरें देख एक यूजर ने लिखा, 'Can't take my eyes off you so beautiful' यानी तुमसे नजर नहीं हट सकती..

उनके Fabulous Look को देख कुछ यूजर्स उन्हें Beauty beyond words यानी शब्दों से परे खूबसूरती या कहें उनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं हैं.

यकीनन 39 साल की मोनालिसा की खूबसूरती ये ऑफ शोल्डर गाउन चार चांद लगा रहा है.

अभिनेत्री का हेयरस्टाइल भी आकर्षित करने वाला है.

